COMO - Proseguire la corsa nelle zone alte della classifica e confermare quanto di buono mostrato in questo avvio di stagione. Il Como di Cesc Fabregas torna davanti ai propri tifosi per affrontare il Sassuolo di Alberto Aquilani, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A, dopo la notte da sogno vissuta contro il Manchester United. I lariani ripartono in campionato forti del successo per 3-1 conquistato sul campo della Fiorentina, una vittoria che ha permesso alla formazione di Fabregas di salire a 14 punti e occupare il quinto posto in classifica. Momento differente per il Sassuolo, reduce dalla sconfitta per 4-2 sul campo del Frosinone. I neroverdi, fermi a quota otto punti, sono chiamati a trovare quella continuità che finora è mancata. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan, la formazione di Alberto Aquilani non è riuscita a dare seguito alla buona prestazione contro i rossoneri. Le speranze degli emiliani saranno affidate soprattutto alla qualità offensiva di Berardi, Laurienté e Sebastiano Esposito chiamati a mettere in difficoltà la retroguardia lariana.