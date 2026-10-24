Serie A

sabato 24 ottobre 2026

Diego Armando Maradona

NapoliNapoli
RomaRoma

18:00

Serie A

sabato 24 ottobre 2026

Diego Armando Maradona

Napoli-Roma, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale, Allegri sfida Gasperini

Alle 18 lo stadio Maradona è teatro del big match tra gli azzurri e i giallorossi terzi in classifica: segui il match live
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 24.10.2026, 16:30

1 min

liveblogNapoli-RomaSerie A

NAPOLI - Il Napoli di Massimiliano Allegri, dopo la brillante vittoria in Champions con il Bodo/Glimt, ospita la lanciatissima Roma di Gian Piero Gasperini, attualmente terza in classifica a -2 dalla coppia di testa formata da Inter e Lazio. Segui il match in diretta sul nostro sito!

16:30

Dove vederla

Ecco le probabili formazioni e la copertura televisiva del big match tra Napoli e Roma: QUI TUTTI I DETTAGLI.

Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

Tutte le news
Serie A

Da non perdere

Altra tegola in casa Juventus: si ferma ConceicaoJuventus
19.10.2026, 15:03

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS