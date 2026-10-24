Serie A
sabato 24 ottobre 2026
Diego Armando Maradona
18:00
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Diego Armando Maradona
Napoli-Roma, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale, Allegri sfida Gasperini
NAPOLI - Il Napoli di Massimiliano Allegri, dopo la brillante vittoria in Champions con il Bodo/Glimt, ospita la lanciatissima Roma di Gian Piero Gasperini, attualmente terza in classifica a -2 dalla coppia di testa formata da Inter e Lazio. Segui il match in diretta sul nostro sito!
16:30
Dove vederla
Ecco le probabili formazioni e la copertura televisiva del big match tra Napoli e Roma: QUI TUTTI I DETTAGLI.
Stadio Diego Armando Maradona, Napoli
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