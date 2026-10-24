La Lazio non si ferma più, Gattuso vola in vetta da solo: 2-1 al Parma

Parte con intensità la Lazio, ma il primo brivido in contropiede lo regala il Parma con Romero al 6': Mandas attento mette in angolo nel duello a tu per tu. All'8' Frattesi cade in area di rigore, l'arbitro non ravvisa il penalty e sul cambio di fronte è ancora decisivo Mandas con un super intervento sul colpo di testa di El Bilal Touré. Al 15' ci prova Frattesi di testa, girata di poco alta sopra la traversa. Al 24' la grande palla gol biancoceleste è sulla testa di Isaksen, che impatta bene ma trova sulla sua strada la traversa alle spalle di Corvi; dall'altra parte ancora una percussione di Romero con la conclusione che trova il terzo intervento di serata di Mandas. Al 41' la Lazio passa con Isaksen, un rapido check segnala la posizione di fuorigioco iniziale dell'11 biancoceleste, tenta la soluzione anche Taylor al 43' con la deviazione in corner di Corvi, chiude il primo tempo un altro tentativo della Lazio con l'incornata di Floriani che arriva telefonata tra le braccia del portiere ducale.

Taylor e autogol, Lazio in vetta

Ad inizio ripresa la Lazio sblocca: palla tagliata di Belahyane con una deviazione della difesa ducale che favorisce l'inserimento di Taylor, sinistro sul primo palo e 1-0 al 50'. Un piglio diverso per i biancocelesti nel secondo tempo che con Frattesi e Zaccagni vanno subito a sfiorare il raddoppio. Raddoppio che arriva al 58': cross basso di Nuno Tavares sul cambio di gioco di Taylor e deviazione sfortunata di Diego Carlos per il 2-0 Lazio. Continua a creare la formazione di Gattuso, mentre Gilardino prova a smuovere qualcosa con i cambi mandando dentro Frigan e Fabbian, ma lo spartito non cambia con la Lazio in pieno controllo del risultato. All'85' Frattesi gira sotto porta e accarezza il palo, il tris non arriva e al 94' Lontani con un tiro-cross riduce le distanze per il 2-1 che accende gli ultimi due minuti rimasti del lungo recupero di 7. Non arrivano altre sorprese e la Lazio può festeggiare il primato, almeno per una notte.