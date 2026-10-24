Gattuso: “Lassù non c’entriamo nulla, ma stiamo scrivendo una piccola parte di storia”

Lazio, Gattuso vola basso

Nonostante la protesta dei tifosi nei confronti della proprietà di Claudio Lotito, che disertano le partite in casa seguendo la squadra solo in trasferta, la Lazio è ancora imbattuta e guida la graduatoria a quota 22 dopo otto turni. "La cosa che mi piace di più è la mentalità - spiega Gattuso -. Nel primo tempo andavamo piano anche oggi, eravamo preoccupati dalle loro ripartenze e siamo stati a tratti anche dei polli, nella ripresa abbiamo alzato i ritmi e siamo venuti fuori. Le ultime due partite siamo migliorati, non usciamo dalla gara, dobbiamo continuare così, fisicamente stiamo bene a, quando partiamo facciamo male agli avversari, non dobbiamo giocare sotto ritmo perché non siamo pericolosi se lo si fa". Alla domanda su dove può arrivare la sua Lazio, il tecnico mantiene i piedi piantati per terra: "Dipende da noi. In questo momento dobbiamo pensare partita dopo partita, lassù non c'entriamo nulla, non ci tocca, ma stiamo scrivendo una piccola storia di questo club. Ogni partita ci sono 200-300 persone in più, voglio ringraziare la Curva Nord che ha aspettato la squadra al cancello dell'Olimpico. Speriamo di continuare a volare bassi e a lavorare con entusiasmo, vedremo dove arriveremo. Giocare una volta a settimana ci dà dei benefici perché riusciamo a fare carichi di lavoro importanti, riusciamo a dare riposo stile Inghilterra. Ho dato 20 giorni di recupero in 3 mesi ai ragazzi, ma perché si lavora forte e con grande intensità. Quando parlo di recupero invisibile è il riposo, così quando tornano sono freschi e più lucidi".