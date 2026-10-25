MILANO - Nemmeno il tempo di archiviare il primo successo in Champions League (1-0 contro lo Shakhtar Donetsk firmato Carlos Augusto) che l’Inter si rituffa subito nel campionato e nel lunch match dell’ottava giornata di Serie A, in programma domenica 25 ottobre alle ore 12.30, ospita al Meazza la Fiorentina. Quasi un testacoda, visto che i nerazzurri guidano la classifica a quota 19 (sei vittorie e un pareggio, il 2-2 all’Olimpico contro la Roma) insieme alla Lazio mentre la Viola è terzultima con appena quattro punti conquistati in sette gare (una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte). Di fronte anche il miglior attacco contro la peggiore difesa del torneo: la formazione di Cristian Chivu, infatti, ha già realizzato 21 reti, addirittura cinque in più rispetto alla Roma, seconda in questa speciale graduatoria, mentre i toscani di Paolo Vanoli ne hanno incassate 17.