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Inter-Fiorentina: le formazioni ufficiali e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Nel lunch match dell'ottava giornata di Serie A i nerazzurri di Cristian Chivu ospitano al Meazza la Viola di Paolo Vanoli
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Pubblicato il 25.10.2026, 11:30 (Aggiornato il 25.10.2026, 11:40)

2 min

InterFiorentinaprobabili formazioni

MILANO - Nemmeno il tempo di archiviare il primo successo in Champions League (1-0 contro lo Shakhtar Donetsk firmato Carlos Augusto) che l’Inter si rituffa subito nel campionato e nel lunch match dell’ottava giornata di Serie A, in programma domenica 25 ottobre alle ore 12.30, ospita al Meazza la Fiorentina. Quasi un testacoda, visto che i nerazzurri guidano la classifica a quota 19 (sei vittorie e un pareggio, il 2-2 all’Olimpico contro la Roma) insieme alla Lazio mentre la Viola è terzultima con appena quattro punti conquistati in sette gare (una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte). Di fronte anche il miglior attacco contro la peggiore difesa del torneo: la formazione di Cristian Chivu, infatti, ha già realizzato 21 reti, addirittura cinque in più rispetto alla Roma, seconda in questa speciale graduatoria, mentre i toscani di Paolo Vanoli ne hanno incassate 17.

Inter-Fiorentina: diretta tv e streaming

Inter-Fiorentina, lunch match dell’ottava giornata di Serie A, è in programma domenica 25 ottobre alle ore 12.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214). 

 

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Le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Calhanoglu, Carlos Augusto, Barella, Zielinski; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Pongracic, Jimenez; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.

Arbitro: Mariani (Aprilia); Assistenti: Alassio–C. Rossi; Quarto ufficiale: Zufferli; Var: Fabbri; Ass. Var: Santoro.

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