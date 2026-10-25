Inter-Fiorentina: le formazioni ufficiali e diretta. Dove si vede in tv e streaming
MILANO - Nemmeno il tempo di archiviare il primo successo in Champions League (1-0 contro lo Shakhtar Donetsk firmato Carlos Augusto) che l’Inter si rituffa subito nel campionato e nel lunch match dell’ottava giornata di Serie A, in programma domenica 25 ottobre alle ore 12.30, ospita al Meazza la Fiorentina. Quasi un testacoda, visto che i nerazzurri guidano la classifica a quota 19 (sei vittorie e un pareggio, il 2-2 all’Olimpico contro la Roma) insieme alla Lazio mentre la Viola è terzultima con appena quattro punti conquistati in sette gare (una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte). Di fronte anche il miglior attacco contro la peggiore difesa del torneo: la formazione di Cristian Chivu, infatti, ha già realizzato 21 reti, addirittura cinque in più rispetto alla Roma, seconda in questa speciale graduatoria, mentre i toscani di Paolo Vanoli ne hanno incassate 17.
Inter-Fiorentina: diretta tv e streaming
Inter-Fiorentina, lunch match dell’ottava giornata di Serie A, è in programma domenica 25 ottobre alle ore 12.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).
Le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Calhanoglu, Carlos Augusto, Barella, Zielinski; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Pongracic, Jimenez; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.
Arbitro: Mariani (Aprilia); Assistenti: Alassio–C. Rossi; Quarto ufficiale: Zufferli; Var: Fabbri; Ass. Var: Santoro.
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