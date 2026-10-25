Pagelle Como-Sassuolo: Douvikas implacabile, sorpresa Kaiki, Caqueret motorino. Adzic...
È sempre festa al Sinigaglia, dove sabato 24 il Como ha sconfitto il Sassuolo trascinato dalla doppietta di Douvikas. Un successo che segue il secondo storico poker di Champions League che ha travolto il Manchester United e che si somma inoltre alla precedente vittoria sulla Fiorentina al Franchi. La classifica dei lariani riporta ora 17 punti contro i 18 della Roma, a sua volta uscita da un rocambolesco 3-3 dalla sfida contro il Napoli al Maradona.
Gli uomini di Fabregas preparano ora la trasferta a Torino dove martedì 27 affronteranno i granata di Abate. Quanto all'agenda di Adzic e compagni, già reduci dal ko di Frosinone e la cui classifica è ferma a quota 8 punti, il prossimo appuntamento prevede la sfida contro la Lazio del 27 ottobre al Mapei.
Le pagelle del Como
Butez - 6: Un pomeriggio di tranquillità: terza da titolare, favorito su Sanchez.
Couto - 6: Spinge con moderazione, attento in difesa: in crescita. Smolcic (21’ st) - 6: Entra a giochi fatti a difendere il risultato.
Kempf - 6.5: Si ricordano più interventi suoi, ma il pomeriggio è tutto sommato tranquillo.
Kambwala - 6: Inizia bene, poi Dominguez lo fa un po’ ammattire. Ramon (1’ st) - 6.5: Con lui il reparto sale di tono, Bowie non la vede più. E sfiora il gol in due occasioni, confermandosi il miglior difensore della squadra.
Kaiki - 7: Partecipa a entrambi i gol e non esaurisce mai le forze: sempre più nei meccanismi di Fàbregas, può essere la grande sorpresa.
Ricci - 6: Prima da titolare, svolge il compito con ordine. Milla (1’ st) - 6: Prezioso equilibratore a centrocampo.
Perrone - 6: Ha disputato partite migliori, ma certamente sbaglia poco.
Da Cunha - 6: Una rete annullata, tanta energia: porta palla con grande sicurezza. Lahdo (43’ st) - ng
Caqueret - 7: Motorino inesauribile, bagna una prova importante con l’assist per Douvikas in occasione del vantaggio.
Baturina - 5.5: Qualcosa non va nel talento croato, un po’ fumoso, sebbene ci provi un paio di volte dalla distanza. Addai (1’ st) - 6: Ha minuti per dimostrare che l’infortunio è alle spalle.
Douvikas - 7.5: Con la doppietta arriva a quota 5 gol: implacabile. Kean dovrà sgomitare.
All. Fabregas - 6.5: Cambia la squadra ma il risultato non cambia. Fa rifiatare Paz, dà spazio alle seconde linee senza stravolgimenti.
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