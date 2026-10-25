Pagelle Como-Sassuolo: Douvikas implacabile, sorpresa Kaiki, Caqueret motorino. Adzic...

È sempre festa al Sinigaglia, dove sabato 24 il Como ha sconfitto il Sassuolo trascinato dalla doppietta di Douvikas. Un successo che segue il secondo storico poker di Champions League che ha travolto il Manchester United e che si somma inoltre alla precedente vittoria sulla Fiorentina al Franchi. La classifica dei lariani riporta ora 17 punti contro i 18 della Roma, a sua volta uscita da un rocambolesco 3-3 dalla sfida contro il Napoli al Maradona.