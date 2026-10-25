Pagelle Napoli-Roma: Anguissa rovescia anche l'umore, McTominay col frac. Balerdi difensore, ma lui non lo sa

I voti del Napoli

Meret 6 Sui gol non è che potesse fare meglio, interviene su Malen al 24’ e la parata forse cambia la partita.

Di Lorenzo 6.5 Il capitano ha una voglia grande così di zittire detrattori e vecchie glorie, lo fa con una prestazione importante: quando esce, si sente. Spinazzola (35’ st) 5.5 Sovrastato da Balerdi sul tris giallorosso.

Marín 6.5 Si prende un giallo dopo 4 minuti che potrebbe compromettere la sua gara, invece va in crescendo e nella ripresa fa un paio di chiusure fondamentali.

Badiashile 7 Autorevole e preciso, è il più in palla della retroguardia e l’unico che riesce a mettere un limite a Soulé, però poi esce per infortunio alla coscia. Beukema (7’ st) 4.5 In ritardo a chiudere su Soulé quando segna, sul 3-3 lascia sguarnito il centro area: insomma, in due gol su tre finisce tra i colpevoli.

Olivera 6 Una buona prestazione di corsa e volontà - però su quella chance al 41’ poteva fare mooooolto meglio.

Anguissa 7.5 Il primo gol della stagione è una rovesciata da foto in prima pagina che beffa un Gollini impietrito, il resto della partita è di quelle delle serate migliori.

De Bruyne 6.5 Nella nuova posizione riesce a esprimere meglio il suo potenziale innescando i compagni. Lobotka (35’ st) 6 Energia per il finale.

McTominay 8 Il gol gli mancava da Pisa-Napoli del 17 maggio: ne fa due insieme, confermandosi giocatore col frac, da grandi serate - e confermando pure di essere tornato a grandi livelli dopo i problemi cardiaci.

Politano 7.5 I primi due gol del Napoli nascono da sue giocate (punizione e dribbling su Wesley): fosse durato di più, chissà. Giovane (21’ st) 5 Gestione del pallone quantomeno rivedibile in alcuni momenti chiave.

Hojlund 6.5 Ok, gli è mancato il gol, però ha fatto un lavoro fondamentale là davanti.

Lang 5 Scelte costantemente sbagliate, poteva pure avere una bella occasione per segnare prima del 2-2 della Roma, ma si incarta. Vergara (35’ st) 5.5 Non si nota.

All. Allegri 6 Il Napoli fa una bella prestazione, ma si fa anche recuperare per due volte e continua a prendere tanti gol.