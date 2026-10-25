Allegri: "Napoli-Roma non è decisiva"Napoli

Pagelle Napoli-Roma: Anguissa rovescia anche l'umore, McTominay col frac. Balerdi difensore, ma lui non lo sa

I voti del big match tra Allegri e Gasperini: Soulè di velluto, De Roon talismano
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Alessia ScuratiAlessia Scurati

Pubblicato il 25.10.2026, 08:49

6 min

RomanapoliPagelle

1 / 2

Successiva

Spettacolo, emozioni e continui colpi di scena al Maradona, dove Napoli e Roma danno vita a un pirotecnico 3-3. Gli azzurri si affidano a un McTominay trascinatore, ma i giallorossi dimostrano carattere e trovano nel sorprendente Balerdi l'uomo della rimonta. Una sfida intensa, tra grandi giocate, disattenzioni difensive e cambi decisivi, che lascia spazio a rimpianti e applausi. Ecco le nostre pagelle.

I voti del Napoli

Meret 6 Sui gol non è che potesse fare meglio, interviene su Malen al 24’ e la parata forse cambia la partita. 
Di Lorenzo 6.5 Il capitano ha una voglia grande così di zittire detrattori e vecchie glorie, lo fa con una prestazione importante: quando esce, si sente. Spinazzola (35’ st) 5.5 Sovrastato da Balerdi sul tris giallorosso. 
Marín 6.5 Si prende un giallo dopo 4 minuti che potrebbe compromettere la sua gara, invece va in crescendo e nella ripresa fa un paio di chiusure fondamentali.  
Badiashile 7 Autorevole e preciso, è il più in palla della retroguardia e l’unico che riesce a mettere un limite a Soulé, però poi esce per infortunio alla coscia. Beukema (7’ st) 4.5 In ritardo a chiudere su Soulé quando segna, sul 3-3 lascia sguarnito il centro area: insomma, in due gol su tre finisce tra i colpevoli. 
Olivera 6 Una buona prestazione di corsa e volontà - però su quella chance al 41’ poteva fare mooooolto meglio. 
Anguissa 7.5 Il primo gol della stagione è una rovesciata da foto in prima pagina che beffa un Gollini impietrito, il resto della partita è di quelle delle serate migliori. 
De Bruyne 6.5 Nella nuova posizione riesce a esprimere meglio il suo potenziale innescando i compagni. Lobotka (35’ st) 6 Energia per il finale. 
McTominay 8 Il gol gli mancava da Pisa-Napoli del 17 maggio: ne fa due insieme, confermandosi giocatore col frac, da grandi serate - e confermando pure di essere tornato a grandi livelli dopo i problemi cardiaci.  
Politano 7.5 I primi due gol del Napoli nascono da sue giocate (punizione e dribbling su Wesley): fosse durato di più, chissà. Giovane (21’ st) 5 Gestione del pallone quantomeno rivedibile in alcuni momenti chiave. 
Hojlund 6.5 Ok, gli è mancato il gol, però ha fatto un lavoro fondamentale là davanti. 
Lang 5 Scelte costantemente sbagliate, poteva pure avere una bella occasione per segnare prima del 2-2 della Roma, ma si incarta. Vergara (35’ st) 5.5 Non si nota. 
All. Allegri 6 Il Napoli fa una bella prestazione, ma si fa anche recuperare per due volte e continua a prendere tanti gol.

1 / 2

Successiva
Tutte le news
Serie A

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS