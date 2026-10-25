Serie A
domenica 25 ottobre 2026
Stadio Giuseppe Meazza
0 - 0
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Arbitro Maurizio Mariani
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Diretta Inter-Fiorentina, risultato in tempo reale: formazioni ufficiali, Chivu non può sbagliare
Pubblicato il 25.10.2026, 11:00 (Aggiornato il 25.10.2026, 12:48)
8 min
MILANO - Dopo aver ritrovato il sorriso in Champions, l'Inter torna sul campionato ospitando a San Siro la Fiorentina nel lunch match dell'8ª giornata di Serie A. Nerazzurri di Chivu chiamati alla vittoria per rispondere alla Lazio di Gattuso e tornare a farle compagnia in vetta, per la Viola di Vanoli una difficile trasferta a Milano con il disperato bisogno di trovare tre punti per risalire la classifica. Benvenuti nella diretta di Inter-Fiorentina.
12:48
14' - Barella da fuori
Il centrocampista sardo prova la botta dalla lunga distanza: De Gea blocca sicuro.
12:44
10' - Cresce l'Inter
Aumenta la pressione dei nerazzurri, che provano a farsi vedere con maggiore costanza dalle parti di De Gea: spizzata pericolosa di Thuram, la sfera viene allontanata dalla difesa viola.
12:34
1' - Spunto di Mastantuono
Serpentina del giovane talento argentino, Bastoni lo stende: l'arbitro non estrae il cartellino.
12:28
Squadre in campo
Tutto pronto: sta per iniziare Inter-Fiorentina!
12:18
I numeri a confronto
12:04
Fiorentina, parla Paratici
Il ds della Fiorentina: "La vicinanza della società aiuta mister e staff tecnico, quindi dobbiamo stare il più vicino possibile per alzare il livello. 4 punti in 4 giornate contro squadre importanti. Bisogna guardare calendario e prestazione, poi ogni episodio condiziona ma non dovrebbe influenzare". Sulla costruzione della rosa: "Pensare a gennaio no. Per quanto riguarda il talento, non abbiamo solo quello offensivo ma anche quello difensivo. Altrimenti Chiellini, Bonucci e Chiellini? Sono talenti diversi, non ci sono solo Yamal. Ci sono salite nei percorsi e non ci sono scorciatoie, dobbiamo cercare di ottimizzare il lavoro". Poi su Dodo: "La situazione è chiara e semplice. L'anno scorso quando è terminato il campionato aveva la legittima condizione di andare via dalla Fiorentina. Noi lo avremmo accontentato se ci fosse stata la condizione. Adesso si è rimesso in carreggiata, è nella rosa della Fiorentina e lo valuteremo come tale". E conclude sul figlio, in crescita nella Primavera della Roma: "Complimenti da dosare, poi sono molto severo e lo giudico come giocatore. Ha fatto sacrifici, è andato via di casa a 14 anni. Felice per le soddisfazioni che si sta togliendo".
11:58
Bisseck e Pongracic, le parole nel pre
Il tedesco nerazzurro parla così del match: "Ogni partita è la stessa, si deve lottare e correre. La partita in Champions è stato bello vincerla in 10 perché da fiducia, ma ogni partita è diversa. Dobbiamo essere reattivi e con le nostre qualità possiamo vincere con chiunque". Poi conclude: "Il mister ci chiede questo, ci chiede di migliorare sempre, ma se guardiamo i gol presi tanti sono errori individuale. Noi dobbiamo continuare e seguire la strada giusta per noi". Il difensore della Viola: "Contro queste squadra servono tutti e 11 compatti. Se facciamo una grande partita abbiamo l'occasione di fare risultato".
11:53
Attaccanti a confronto
I numeri di Pio Esposito e Pellegrino
11:53
Chivu prima del match
Chivu presenta così la sfida con la Fiorentina: "Partita difficile contro una squadra ben allenata e che può far male a chiunque. Hanno raccolto meno di quello che meritavano e sarà difficle perché hanno tante cose che ti mettono in difficoltà. Noi dobbiamo fare quello che desideriamo di fare e mi riferisco all'atteggiamento, dobbiamo dare tutto". Questo il passaggio di Mkhitaryan: "Non guardo la carta d'indentità. Fa parte della nostra rosa e sappiamo quanto ci dà. Le ultime volte che è sceso in campo, dopo la sosta, ha aggiunto qualcosa che ci mancava. Più che meritata questa maglia da titolare".
11:50
Fiorentina, le statistiche con l'Inter
La Fiorentina ha perso tutte le ultime tre trasferte contro l'Inter in campionato, dopo che era rimasta imbattuta in tre delle quattro precedenti (1V, 2N); l'ultima volta che la Viola è stata sconfitta in più gare esterne consecutive contro l'Inter in Serie A risale al periodo tra il 2001 e il 2013 (12 ko di fila in quell'occasione). Formazione viola ha perso cinque delle sette gare di questo campionato (1V, 1N) e mai nella sua storia ha registrato più sconfitte nelle prime otto partite stagionali di Serie A. La Fiorentina, che è la squadra che ha subito più gol in questa Serie A (17), affronterà il miglior attacco del torneo (l'Inter, con 21 centri); la Viola ha subito in media una rete ogni cinque tiri, il peggior rapporto nel torneo in corso.
11:44
Curiosità Inter con la Viola
L'Inter è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 18 sfide contro la Fiorentina in Serie A (10V, 6N), vincendo quattro delle sei più recenti (1N, 1P). Nerazzurri ancora imbattuti in questo campionato, nonostante abbia subito nove reti; solo cinque volte in tutta la storia della Serie A una formazione non ha perso nessuna nelle prime otto gare stagionali subendo più gol: la Lucchese nel 1936/37 (10), la Roma nel 1955/56 (10), il Milan nel 1992/93 (11) e nel 1999/00 (11) ed infine l'Inter nel 2004/05 (13). Nessuna squadra ha ottenuto più punti dell'Inter in rimonta nel corso delle prime sette gare stagionali nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A: 10, come la Juventus nel 2013/14 e la stessa Inter nel 2021/22. La Fiorentina, tra l'altro, è la vittima preferita di Hakan Çalhanoglu in Serie A, grazie a sette centri.
11:32
Le assenze in casa Inter
Non solo Lautaro Martinez, ecco chi non avrà a disposizione Chivu contro la Fiorentina. LEGGI TUTTO
11:27
Fiorentina così in campo: la formazione ufficiale
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli
11:26
Le scelte di Chivu: ufficiale Inter
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu
11:19
Le parole di Vanoli alla vigilia
Il tecnico viola ha presentato così la sfida di San Siro nella consueta conferenza della vigilia: "La vittoria con un uomo in meno in Champions dimostra la forza dell'Inter". LEGGI TUTTO
11:12
La squadra arbitrale
Arbitro: Mariani (Aprilia); Assistenti: Alassio–C. Rossi; Quarto ufficiale: Zufferli; Var: Fabbri; Ass. Var: Santoro.
11:00
Tra poco le formazioni ufficiali
Queste le probabili scelte di Chivu e Vanoli
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Esposito.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Álex Jiménez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
Milano, San Siro
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