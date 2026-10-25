Diretta Inter-Fiorentina, risultato in tempo reale: formazioni ufficiali, Chivu non può sbagliare

12:04

Fiorentina, parla Paratici

Il ds della Fiorentina: "La vicinanza della società aiuta mister e staff tecnico, quindi dobbiamo stare il più vicino possibile per alzare il livello. 4 punti in 4 giornate contro squadre importanti. Bisogna guardare calendario e prestazione, poi ogni episodio condiziona ma non dovrebbe influenzare". Sulla costruzione della rosa: "Pensare a gennaio no. Per quanto riguarda il talento, non abbiamo solo quello offensivo ma anche quello difensivo. Altrimenti Chiellini, Bonucci e Chiellini? Sono talenti diversi, non ci sono solo Yamal. Ci sono salite nei percorsi e non ci sono scorciatoie, dobbiamo cercare di ottimizzare il lavoro". Poi su Dodo: "La situazione è chiara e semplice. L'anno scorso quando è terminato il campionato aveva la legittima condizione di andare via dalla Fiorentina. Noi lo avremmo accontentato se ci fosse stata la condizione. Adesso si è rimesso in carreggiata, è nella rosa della Fiorentina e lo valuteremo come tale". E conclude sul figlio, in crescita nella Primavera della Roma: "Complimenti da dosare, poi sono molto severo e lo giudico come giocatore. Ha fatto sacrifici, è andato via di casa a 14 anni. Felice per le soddisfazioni che si sta togliendo".

11:58

Bisseck e Pongracic, le parole nel pre

Il tedesco nerazzurro parla così del match: "Ogni partita è la stessa, si deve lottare e correre. La partita in Champions è stato bello vincerla in 10 perché da fiducia, ma ogni partita è diversa. Dobbiamo essere reattivi e con le nostre qualità possiamo vincere con chiunque". Poi conclude: "Il mister ci chiede questo, ci chiede di migliorare sempre, ma se guardiamo i gol presi tanti sono errori individuale. Noi dobbiamo continuare e seguire la strada giusta per noi". Il difensore della Viola: "Contro queste squadra servono tutti e 11 compatti. Se facciamo una grande partita abbiamo l'occasione di fare risultato".

11:53

Attaccanti a confronto

I numeri di Pio Esposito e Pellegrino