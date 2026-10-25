Pari show a Bergamo: 4-4 tra Atalanta e Frosinone. Genoa di misura, decide Ellertsson

Spettacolo a Bergamo dove Atalanta e Frosinone pareggiano col punteggio di 4-4. Cinque reti solo nel primo tempo: dopo pochi secondi ospiti in vantaggio grazie a Schmid che sfrutta un errore clamoroso di Ederson. La Dea pareggia poco dopo al 14' con Krstovic ma il Frosinone torna davanti, tre minuti dopo, grazie ancora al centrocampista austriaco. La formazione di Sarri non ci sta e, prima la pareggia con Ederson su rigore al 33' per poi ribaltare la gara ancora grazie a Krstovic in chiusura del primo tempo. Ma anche la ripresa inizia col botto: pareggia subito il Frosinone con Calò al 48' ma nell'azione successiva Elmas riporta avanti i bergamaschi. Ma la gara non sembra voler terminare al minuto 83' Terzic , ex Fiorentina, trova l'angolo alto alle spalle di Carnesecchi. In classifica la Dea resta undicesima a 10 punti mentre la formazione ciociara sale in sesta posizione a quota 14.

Genoa-Venezia

Scontro salvezza a Marassi tra Genoa e Venezia dove i liguri hanno la meglio grazie ad una prodezza balistica di Ellertsson. Dopo un avvio equilibrato, la gara si sblocca nel primo tempo al minuto 25: El Shaarawy serve Ellertsson che non ci pensa due volte e scarica in porta alle spalle di Stankovic firmando un gran gol. Nella ripresa la formazione di Nicola cerca con insistenza il pareggio ma è bravo Bijlow a farsi trovare sempre pronto. Con questa vittoria, il Genoa sale a quota 7 punti mentre il Venezia resta fanalino di coda a quota 3.