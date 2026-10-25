Inter-Fiorentina, tensione finale e rissa sfiorata: Barella trattenuto dai compagni, cosa è successo

L'Inter supera 2-1 la Fiorentina nel finale del lunch match di Serie A grazie alla rete di Thuram al 91' e al rigore di Zielinski al 98', ma la decisione dell'arbitro Mariani di punire la trattenuta di Valdepenas sull'attaccante francese figlio d'arte a tempo scaduto fa esplodere una vera e propria rissa al triplice fischio. La furia dei viola porta a una serie di accesi battibecchi a centrocampo, durante i quali Nicolò Barella viene frenato a forza dai compagni di squadra per evitare che la situazione degeneri definitivamente.

Cosa è successo

I momenti conclusivi della sfida di San Siro si trasformano in un tutti contro tutti ad altissima tensione. Gli uomini di Vanoli protestano con veemenza per il rigore decisivo assegnato nei secondi finali della ripresa, riversando la propria frustrazione sul rettangolo di gioco e affrontando faccia a faccia i calciatori nerazzurri. Nella mischia finale si mette negativamente in luce in particolar modo Nicolò Barella, protagonista di un accesissimo confronto verbale con i calciatori della Fiorentina e, visibilmente agitato, costringe i propri compagni a bloccarlo fisicamente e scortarlo negli spogliatoi prima che il nervosismo potesse mandarlo incontro a sanzioni disciplinari pesanti da parte del direttore di gara.