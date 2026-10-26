Torino-Como: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A
TORINO - Reduce da tre vittorie consecutive, martedì 27 ottobre alle ore 20.45 il Torino ospita il Como nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata del campionato di Serie A. I granata stanno vivendo un momento d'oro e dopo un avvio altalenante hanno trovato continuità battendo Udinese (2-1), Parma (0-3) e Monza (3-2). La formazione di Ignazio Abate, dunque, vuole allungare questa striscia positiva ma mi fronte, stavolta, c'è una tra le squadre migliori del torneo. I lariani di Cesc Fabregas non sono più una sorpresa ma dopo la storica qualificazione in Champions League ottenuto lo scorso anno si stanno confermando su altissimi livelli. Nico Paz e compagni, reduci dai successi contro Fiorentina (1-3) e Sassuolo (2-0), sono attualmente quinti in classifica, a -5 dalla vetta occupata da Inter e Lazio.
Torino-Como: diretta tv e streaming
Torino-Como, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A, è in programma martedì 27 ottobre alle ore 20.45 all'Olimpico Grande Torino e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Torino-Como
TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Mandragora, Braganca, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. Allenatore: Abate.
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Kempf, Kambwala, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Kean. Allenatore: Fabregas.
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