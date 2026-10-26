Dimarco arruffone, Esposito fatica, Dragusin tentacolare: le pagelle di Inter-Fiorentina
MILANO - Ennesima rimonta e aggancio alla Lazio in vetta alla classifica. L'Inter si regala un'altra partita al cardiopalma battendo la Fiorentina nel recupero del lunch match dell'ottava giornata. Gli ospiti passano in vantaggio con Jimenez, ex Milan e fischiatissimo dal pubblico del Meazza, che con un missile batte Provedel (posizionato non benissimo), all'esordio in maglia nerazzurra. I padroni di casa spingono sull'accelerato e colpiscono due traverse. La sfida sembra ormai indirizzata ma nel primo dei sei minuti di recupero concessi da Mariani Thuram trova il pertugio giusto e batte De Gea, rianimando Chivu e i tifosi. Poco dopo lo stesso attacante francese viene affossato in area di rigore da Valdepenas: sul dischetto si presenta Zielinski che fa 2-1 e fa partire la festa.
Pagelle Inter
Provedel 5.5 Esordio un po’ così: sul gol di Jimenez è infatti colpevolmente fuori posizione. Mette una pezza alla sua partita volando sul tiro a giro di Gnonto.
Bisseck 6 Alza il suo raggio d’azione nella ripresa dopo un primo tempo in cui è un po’ timido.
Akanji 6.5 Vince il duello stile anni ‘80 con Pellegrino. Ed è suo il cross che porta al rigore del sorpasso.
Bastoni 6 Riportato da Chivu sulle mattonelle abituali, ritrova sicurezza.
Dimarco (33' st) 5.5 Arruffone.
Diouf 6.5 La sua fisicità è un fattore contro la difesa della Fiorentina. Chiude l’uno-due con Thuram sull’1-1.
Barella 6.5 Nel piattume generale il suo dinamismo è una boccata d’ossigeno: solo nel primo tempo tira due volte, ma con poca fortuna.
Lavelli (40' st) 6.5 Riempie bene l’area.
Calhanoglu 5.5 Se l’Inter viaggia a scartamento ridotto è anche per demerito suo.
Zielinski (33' st) 7 Il voto è tutto per il peso che aveva quel pallone sul rigore.
Mkhitaryan 5.5 Soffre la fisicità di Ndour e combina poco.
Sucic (33' st) 6.5 Con lui in campo, l’Inter cambia marcia.
Carlos Augusto 7 Nel primo tempo ha le gomme sgonfie. A inizio ripresa cambia marcia: dà subito una palla d’oro a Thuram e scheggia due traverse.
Esposito 5.5 Palloni giocabili ne arrivano pochi. Sul primo decente, con una gran frustata di testa costringe De Gea alla miglior parata del pomeriggio. Nella ripresa fatica ancora e viene giustamente sostituito.
Bonny (19' st) 6 Dà la scossa all’Inter.
Thuram 8 In assenza di Lautaro, è lui “l’accendi-Inter”: nel primo tempo impegna due volte De Gea, nella ripresa trova il gol e conquista due rigori, di cui uno dato e uno no.
All. Chivu 7 Dà scacco alla Fiorentina prima allargando Thuram e Bonny, poi passando al 3-4-3.
Pagelle Fiorentina
De Gea 7.5 Tiene in piedi la traballante difesa viola con tre ottimi interventi su Thuram, un miracolo sul colpo di testa di Pio e un’altra gran parata su Sucic.
Jimenez 7 Fischiatissimo per il passato al Milan, gela San Siro nerazzurro con terra-aria alla “Roberto Carlos”, ma di destro.
Dodo (30' st) 5 Entra nel momento peggiore.
Dragusin 6.5 Tentacolare nell’intercettare almeno una decina di palloni in area.
Pongracic 6.5 Fin quando c’è lui in campo, la Fiorentina mantiene la porta immacolata.
Viery (6' st) 5 Mariani lo grazia sul fallo da rigore su Thuram.
Valdepenas 4.5 Si fa saltare da Thuram sul primo gol e frana sempre sul francese in occasione del rigore del 2-1. Disastroso.
Ndour 6 Il sospetto è che Mancini si sia presentato in tribuna proprio per lui. Tiene botta contro il centrocampo interista grazie alla sua fisicità: può servire anche alla causa azzurra.
Fagioli 5.5 C’è lui sulla combinazione tra Thuram e Diouf che porta al pareggio.
Brescianini 5 Nel primo tempo soffre la verve di Barella, nel secondo scompare del tutto.
Mastantuono 5.5 Combina poco.
Gnonto (30' st) 6 Impegna Provedel.
Pellegrino 6 Lotta da leone tra i centrali interisti.
Beto (38' st) ng.
Njie 5.5 Non regala lampi.
Joao Mario (38' st) ng.
All. Vanoli 5.5 Non un’ideona passare al 5-3-2: la squadra non riparte più e piglia due gol nel recupero.
Pagella arbitro
Mariani 5 Il rigore di Viery su Thuram è solare ma lui - dopo aver incomprensibilmente indicato il dischetto - non lo fischia (e il Var resta silente). Giusto invece sanzionare la trattenuta di Valdepenas sempre sul francese.
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