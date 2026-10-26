Dimarco arruffone, Esposito fatica, Dragusin tentacolare: le pagelle di Inter-Fiorentina

MILANO - Ennesima rimonta e aggancio alla Lazio in vetta alla classifica. L'Inter si regala un'altra partita al cardiopalma battendo la Fiorentina nel recupero del lunch match dell'ottava giornata. Gli ospiti passano in vantaggio con Jimenez, ex Milan e fischiatissimo dal pubblico del Meazza, che con un missile batte Provedel (posizionato non benissimo), all'esordio in maglia nerazzurra. I padroni di casa spingono sull'accelerato e colpiscono due traverse. La sfida sembra ormai indirizzata ma nel primo dei sei minuti di recupero concessi da Mariani Thuram trova il pertugio giusto e batte De Gea, rianimando Chivu e i tifosi. Poco dopo lo stesso attacante francese viene affossato in area di rigore da Valdepenas: sul dischetto si presenta Zielinski che fa 2-1 e fa partire la festa.