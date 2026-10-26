Mazzata Allegri, salta anche la Juve! Squalifica e multa: il referto è pesantissimo
La serata movimentata di Napoli-Roma costa cara a Massimiliano Allegri. Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato l’allenatore del Napoli per due giornate e gli ha dato una multa di 10.000 euro. La decisione è nel comunicato ufficiale pubblicato oggi dalla Lega, dopo l’ottava giornata di campionato. Nel comunicato il giudice sportivo spiega che Allegri è stato sanzionato per "avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l'ultima dai collaboratori della Procura federale".
Allegri, niente Juventus-Napoli
La squalifica arriva in un momento molto intenso del calendario: mercoledì gli azzurri sono impegnati sul campo del Monza nel turno infrasettimanale. Allegri non potrà guidare la squadra dalla panchina nelle prossime due partite di campionato, e tra queste c’è anche quella a Torino contro la Juventus. Per lui era una partita molto speciale. Il suo ritorno da avversario sulla panchina del Napoli dovrà quindi aspettare. Allegri seguirà la partita dalla tribuna e lascerà la guida della squadra al suo staff, proprio mentre il Napoli ha bisogno di continuità per risalire in classifica. La squalifica non chiude però tutte le questioni. Dopo la partita Allegri avrebbe detto, a voce alta e prima della conferenza stampa, una frase contro la Roma: “L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro…”. Nel comunicato del giudice sportivo questo episodio non viene citato. Per questo la Procura federale, guidata da Chinè, potrebbe ora valutare se aprire un procedimento separato.
Ricorso del Napoli
Il Napoli non accetta la squalifica di Allegri. Con una breve nota pubblicata sul suo sito ufficiale, il club ha annunciato che “presenterà ricorso per le due giornate di squalifica inflitte a mister Massimiliano Allegri”, dopo aver chiesto di poter consultare gli atti del procedimento. La società non ha spiegato su cosa si baserà il ricorso.
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