Mazzata Allegri, salta anche la Juve! Squalifica e multa: il referto è pesantissimo

La serata movimentata di Napoli-Roma costa cara a Massimiliano Allegri. Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato l’allenatore del Napoli per due giornate e gli ha dato una multa di 10.000 euro. La decisione è nel comunicato ufficiale pubblicato oggi dalla Lega, dopo l’ottava giornata di campionato. Nel comunicato il giudice sportivo spiega che Allegri è stato sanzionato per "avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l'ultima dai collaboratori della Procura federale".