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Orsato, se non vedete i rigori usate il Var: sennò, a che serve?

Gli ultimi due errori sono stati clamorosi: Arena su Frattesi (Lazio-Parma); Mariani l'ha imitato penalizzando Thuram (Inter- Fiorentina). All'anima della 'soglia alta' fissata dal designatore. Urge riaccendere la centrale aerospaziale di Lissone
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Xavier JacobelliXavier Jacobelli

Pubblicato il 26.10.2026, 17:41

2 min

orsatoVarSerie A

Domanda del giorno a Daniele Orsato: se non vedete i rigori che vedono tutti, perchè non usate il Var? Gli ultimi due errori sono stati clamorosi: Arena ha negato il penalty a Frattesi (Lazio-Parma); Mariani l'ha imitato, penalizzando platealmente Thuram (Inter- Fiorentina). Tutti e due gli arbitri non sono stati aiutati da chi avrebbe dovuto farlo e non l'ha fatto per non contraddire le direttive del designatore. All'anima della 'soglia alta' fissata dallo stesso Orsato per accordare la massima punizione. Urge riaccendere la centrale aerospaziale di Lissone: gli sfondoni si stanno intensificando e così non va. I falli commessi ai danni del centrocampista biancoceleste e dell'attaccante nerazzurro sono stati tanto evidenti che non basta più ricorrere all'alibi della fallibilità umana.

A cosa serve il Var?

Esiste, s'intende, ma quella arbitrale può essere, deve essere corretta in tempo reale grazie alla tecnologia. Punto. A proposito? A che cosa serve il Var se non interviene quando dovrebbe intervenire in caso di marchiana cantonata? Che cosa ci stanno a fare a Lissone? E basta anche con il ritornello dell'aumento del tempo effettivo scaturito dal nuovo corso italiano. La direttiva è stata impartita dall'Ifab prima del Mondiale e l'Italia si è adeguata. Ben venga la riduzione del tempo perso, ricordando quanto troppi arbitri sminuzzassero le gare nel campionato scorso, fischiando a go go, spesso a sproposito e frantumando gli zebedei al mondo. Ma quando un rigore è rigore e l'arbitro in campo non lo vede, che ci pensi il Var. Quanto ci vuole a capirlo?

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