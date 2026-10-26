Orsato, se non vedete i rigori usate il Var: sennò, a che serve?

Domanda del giorno a Daniele Orsato: se non vedete i rigori che vedono tutti, perchè non usate il Var? Gli ultimi due errori sono stati clamorosi: Arena ha negato il penalty a Frattesi (Lazio-Parma); Mariani l'ha imitato, penalizzando platealmente Thuram (Inter- Fiorentina). Tutti e due gli arbitri non sono stati aiutati da chi avrebbe dovuto farlo e non l'ha fatto per non contraddire le direttive del designatore. All'anima della 'soglia alta' fissata dallo stesso Orsato per accordare la massima punizione. Urge riaccendere la centrale aerospaziale di Lissone: gli sfondoni si stanno intensificando e così non va. I falli commessi ai danni del centrocampista biancoceleste e dell'attaccante nerazzurro sono stati tanto evidenti che non basta più ricorrere all'alibi della fallibilità umana.