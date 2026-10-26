Sassuolo-Lazio: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

La Lazio torna in campo per contendere al Sassuolo la 9ª giornata di campionato. Reduci dal successo interno sul Parma, preceduto dalle vittorie su Juventus, Monza e Venezia, gli uomini di Gattuso puntano a consolidare il comando della classifica condiviso con l'Inter a quota 22 punti: i nerazzurri sono di contro impegnati contro il Venezia al Penzo. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Aquilani, reduce dal ko di Como e ferma in classifica con 8 punti. L'agenda di Gattuso mette poi in programma il ritorno all'Olimpico dove domenica 1 è atteso il Cagliari. I neroverdi riceveranno invece la Fiorentina lunedì 2.