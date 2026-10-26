Sassuolo-Lazio: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
La Lazio torna in campo per contendere al Sassuolo la 9ª giornata di campionato. Reduci dal successo interno sul Parma, preceduto dalle vittorie su Juventus, Monza e Venezia, gli uomini di Gattuso puntano a consolidare il comando della classifica condiviso con l'Inter a quota 22 punti: i nerazzurri sono di contro impegnati contro il Venezia al Penzo. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Aquilani, reduce dal ko di Como e ferma in classifica con 8 punti. L'agenda di Gattuso mette poi in programma il ritorno all'Olimpico dove domenica 1 è atteso il Cagliari. I neroverdi riceveranno invece la Fiorentina lunedì 2.
Sassuolo-Lazio: dove vederla
La sfida tra le formazioni di Aquilani e Gattuso è in programma alle ore 18.30 di martedì 27 ottobre presso il Mapei Stadium. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).
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Sassuolo-Lazio: le probabili formazioni
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Bakola, Lipani, Thorstvedt ; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore. Gattuso.
Arbitro: Zufferli; Assistenti: Di Gioia-Miniutti; IV Uomo: Tremolada; Var: Cosso; Ass. Var: Aureliano.
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