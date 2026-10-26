Roma-Cagliari: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
La Roma torna in campo all'Olimpico per contendere al Cagliari la nona giornata di campionato. Reduce dallo spettacolare pareggio del Maradona, gli uomini di Gasperini sono ora chiamati a ritrovare i 3 punti per mantenersi sulla scia di Inter e Lazio, impegnate rispettivamente contro Venezia e Sassuolo. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Pisacane, che dopo il crollo di Monza è caduta anche sul campo del Bologna. La prossima giornata, i giallorossi affronteranno l'Udinese al Friuli, mentre i sardi saranno imoegnati contro la Lazio all'Olimpico.
Roma-Cagliari: dove vederla
L'incontro tra le formazioni di Gasperini e Pisacane è in programma alle ore 20.45 di martedì 27 ottobre presso lo stadio Olimpico. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).
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Roma-Cagliari: le probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gasperini.
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Sugawara, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Deiola; Adopo, Maldini, Fazzini; Mendy. Allenatore: Pisacane.
Arbitro: Feliciani; Assistenti: Zingarelli - Fontani; IV ufficiale: Mariani; Var: Ghersini; Ass. Var: Camplone.
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