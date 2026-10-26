Roma-Cagliari: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

La Roma torna in campo all'Olimpico per contendere al Cagliari la nona giornata di campionato. Reduce dallo spettacolare pareggio del Maradona, gli uomini di Gasperini sono ora chiamati a ritrovare i 3 punti per mantenersi sulla scia di Inter e Lazio, impegnate rispettivamente contro Venezia e Sassuolo. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Pisacane, che dopo il crollo di Monza è caduta anche sul campo del Bologna. La prossima giornata, i giallorossi affronteranno l'Udinese al Friuli, mentre i sardi saranno imoegnati contro la Lazio all'Olimpico.