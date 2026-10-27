Milan-Bologna: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

l Milan riceve il Bologna per la nona giornata di campionato. Reduci dal successo di Udine - e prima ancora dal crollo in Europa sul campo del Bournemouth - i rossoneri di Amorim si presentano all’appuntamento con 18 punti in classifica. Dall’altra parte del campo c’è ora la formazione di Palladino , che all’ultima uscita ha sconfitto il Cagliari in casa salendo così a quota 8 punti. L’agenda del Milan mette poi in programma l’attesissimo derby della Madonnina di sabato 31, mentre il Bologna affronterà il Monza lo stesso giorno al Dall’Ara.

Milan-Bologna: dove vederla

L’incontro tra le formazioni di Amorim e Palladino è in programma alle ore 18.30 di mercoledì 28 ottobre presso San Siro. Sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).