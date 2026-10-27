Milan-Bologna: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Gli uomini di Amorim ricevono la formazione di Palladino all’incontro valido per la nona giornata di campionato 

Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 27.10.2026, 07:29

2 min

MilanBolognaSerie A

l Milan riceve il Bologna per la nona giornata di campionato. Reduci dal successo di Udine - e prima ancora dal crollo in Europa sul campo del Bournemouth - i rossoneri di Amorim si presentano all’appuntamento con 18 punti in classifica. Dall’altra parte del campo c’è ora la formazione di Palladino, che all’ultima uscita ha sconfitto il Cagliari in casa salendo così a quota 8 punti. L’agenda del Milan mette poi in programma l’attesissimo derby della Madonnina di sabato 31, mentre il Bologna affronterà il Monza lo stesso giorno al Dall’Ara.

Milan-Bologna: dove vederla

L’incontro tra le formazioni di Amorim e Palladino è in programma alle ore 18.30 di mercoledì 28 ottobre presso San Siro. Sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214). 

Segui Milan-Bologna sul nostro sito.

Milan, la probabile formazione contro il Bologna: emergenza Amorim in vista derby Milan
Guarda la gallery

Milan-Bologna: le probabili formazioni

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Diawara; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cisse; Gonçalo Ramos. Allenatore: Amorim.

A disposizione: Torriani, Bouyer, Estupinan, Terracciano, Modric, Comotto, Ossola, Perera, Cissé, Menon, Vos, Pulisic, Camarda.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Juan Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Happonen, Pessina, Alhassane, De Silvestri, Heggem, Helland, Vitik, Amondarain, El Azzouzi, Libra, Moro, Dovbyk, Mbangula.

Arbitro: Sacchi; Assistenti: Baccini-Dei Giudici; IV Uomo: Colombo; Var: Giua; Ass. Var.: Paterna.

Serie A ed esteri: scopri tutte le quote!

Tutte le news
Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS