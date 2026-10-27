Venezia-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A
Gli uomini di Chivu affrontano la formazione di Nicola all’incontro valido per la nona giornata di campionato
Inter in campo a Venezia per la nona giornata di campionato. Reduci dalla clamorosa rimonta sulla Fiorentina e prima ancora dalla prima vittoria in Champions contro lo Shakhtar Donetsk, i nerazzurri di Chivu sono chiamati a fare punteggio pieno per mantenersi al comando della classifica. Dall’altra parte del campo c’è ora la formazione di Nicola, che dopo avere tagliato il nastro alla nuova gestione battendo in casa il Napoli, è caduta sul campo del Genoa. La prossima giornata, l’Inter sarà impegnata nell’attesissimo derby della Madonnina di sabato 31, mentre domenica 1 il Venezia affronterà il Como al Sinigaglia.
Venezia-Inter: dove vederla
L’incontro tra le formazioni di Nicola e Chivu è in programma alle ore 18.30 di mercoledì 28 ottobre presso il Penzo di Venezia. Sarà possibile assistere all’evento in pay tv sui canali Sky Sport Calcio (201), Sky Sport Uno (202) e Sky Sport (251), nonché in diretta streaming sulla piattaforma Dazn.
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Venezia-Inter: le probabili formazioni
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Bonny. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Bovio, Akanji, Diouf, Stankovic, Barella, Calhanoglu, Mosconi, Thuram, Jakirovic, Lavelli.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Pérez, Sohm, Basic, Haps; Yeboah, Adams. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Montipò, Grandi, Gomes, Bella-Kotchap, Sagrado, Schingtienne, Busio, Helgason, Mazzocchi, Panada, Dagasso, Berardi, Lisman, Rrahmani, Lauberbach.
Arbitro: Pairetto; Assistenti: Meli–Ceccon; IV uomo: Fourneau; Var: Camplone; Ass. Var: Volpi.
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