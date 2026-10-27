Venezia-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Inter in campo a Venezia per la nona giornata di campionato. Reduci dalla clamorosa rimonta sulla Fiorentina e prima ancora dalla prima vittoria in Champions contro lo Shakhtar Donetsk, i nerazzurri di Chivu sono chiamati a fare punteggio pieno per mantenersi al comando della classifica. Dall’altra parte del campo c’è ora la formazione di Nicola, che dopo avere tagliato il nastro alla nuova gestione battendo in casa il Napoli, è caduta sul campo del Genoa. La prossima giornata, l’Inter sarà impegnata nell’attesissimo derby della Madonnina di sabato 31, mentre domenica 1 il Venezia affronterà il Como al Sinigaglia.