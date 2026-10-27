Monza-Napoli: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Monza e Napoli si sfidano all'U-Power Stadium per contendersi i tre punti della 9ª giornata di Serie A . I biancorossi di Juric sono chiamati a rialzare la testa dopo la sconfitta per 3-2 sul campo del Torino, per rilanciare le proprie ambizioni in campionato. Di fronte, gli azzurri di Allegri, espulso al termine del rocambolesco 3-3 casalingo contro la Roma e quindi assente in Brianza , a caccia di una vittoria per non perdere terreno nelle zone alte della classifica. Il tecnico del Napoli, squalificato anche per il big match contro la Juventus di domenica 1° novembre, dovrà fare i conti anche con diverse assenze, tra cui quelle di Badiashile e Spinazzola. Nella prossima giornata, invece, il Monza farà visita al Bologna sabato 31 ottobre.

Monza-Napoli: dove vederla

L'incontro tra le formazioni di Juric e Allegri è in programma alle ore 20.45 di mercoledì 28 ottobre presso l'U-Power Stadium di Monza. Sarà possibile assistere alla sfida in diretta tv su Sky Sport (canale 251) e sulla piattaforma DAZN. La gara sarà inoltre disponibile in streaming su NOW, Sky Go e DAZN, attraverso i rispettivi dispositivi compatibili.