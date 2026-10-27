Allegri, due turni di stop dopo l'espulsione con la RomaNapoli

Monza-Napoli: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Gli uomini di Juric ospitano la formazione di Allegri, reduce dal pareggio contro la Roma, nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di campionato
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Pubblicato il 27.10.2026, 07:29

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napoliMonza

Monza e Napoli si sfidano all'U-Power Stadium per contendersi i tre punti della 9ª giornata di Serie A. I biancorossi di Juric sono chiamati a rialzare la testa dopo la sconfitta per 3-2 sul campo del Torino, per rilanciare le proprie ambizioni in campionato. Di fronte, gli azzurri di Allegri, espulso al termine del rocambolesco 3-3 casalingo contro la Roma e quindi assente in Brianza, a caccia di una vittoria per non perdere terreno nelle zone alte della classifica. Il tecnico del Napoli, squalificato anche per il big match contro la Juventus di domenica 1° novembre, dovrà fare i conti anche con diverse assenze, tra cui quelle di Badiashile e Spinazzola. Nella prossima giornata, invece, il Monza farà visita al Bologna sabato 31 ottobre.

Monza-Napoli: dove vederla

L'incontro tra le formazioni di Juric e Allegri è in programma alle ore 20.45 di mercoledì 28 ottobre presso l'U-Power Stadium di Monza. Sarà possibile assistere alla sfida in diretta tv su Sky Sport (canale 251) e sulla piattaforma DAZN. La gara sarà inoltre disponibile in streaming su NOW, Sky Go e DAZN, attraverso i rispettivi dispositivi compatibili.

 

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Monza-Napoli: le probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Bakoune, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Cutrone, Robinson; Varela. Allenatore: Juric. A disposizione: Thiam, Strajnar, Antov, Ondoa, Forson, Ngonge, Birindelli, Colombo, Zeballos, Ciurria, Touré, Colpani, Carboni, Mota, Mout.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rafa Marin, Rrahmani, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Allegri (squalificato, in panchina Landucci). A disposizione: Meret, Contini, Beukema, Marianucci, Giovane, Gilmour, Anguissa, Lucca, Vergara.

Arbitro: Ayroldi (Molfetta). Assistenti: Passeri-Costanzo. Quarto ufficiale: Marcenaro. VAR: Meraviglia. AVAR: Marini.

 

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