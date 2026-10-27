Torino-Como, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale. Abate all'esame Fabregas

Dimmi come affronti il Como e ti dirò chi sei. Reduce da tre vittorie consecutive che hanno rilanciato vecchi sogni europei, nel turno infrasettimanale valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A, il Torino di Ignazio Abate ospita i lariani di Cesc Fabregas, protagonisti anche in Europa e a caccia di punti preziosi per avvicinarsi alla vetta della classifica. La prossima giornata i granata affronteranno il Frosinone allo Stirpe (domenica primo novembre alle 15) mentre i lombardi riceveranno il Venezia (domenica primo novembre alle 12.30). Benvenuti alla diretta di Torino-Como: fischio d'inizio ore 20.45!