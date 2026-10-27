Malagò-Galliani, la Serie A si spacca in due! Com'è andata la riunione tra voti e malumori
La corsa alla presidenza della Figc entra in una fase delicata e accende lo scontro all’interno della Lega Serie A. L’incontro andato in scena questa mattina tra le società ancora indecise sul sostegno a Giovanni Malagò o Adriano Galliani non ha prodotto una maggioranza chiara, ma ha evidenziato una profonda divisione. Come riportato da Repubblica, la riunione è cominciata intorno alle 9.30, con diversi dirigenti che hanno manifestato subito il proprio disappunto per il cambio di scenario. “Eravamo tutti compatti per Malagò. Cosa è cambiato?”. Una domanda che riassume quanto emerso durante il confronto e il malumore di chi non ha condiviso le modalità con cui si è arrivati alla candidatura alternativa.
Galliani, la svolta che ha spaccato la Lega Serie A
Al centro della discussione c’è stata la decisione di puntare su Adriano Galliani, maturata dopo la disponibilità manifestata dall’ex dirigente del Milan. A sostenere questa scelta è stato soprattutto Percassi, riferimento dell’Atalanta e promotore del fronte favorevole. La sua posizione è stata chiara: l’apertura dell’ex amministratore delegato rossonero rappresenterebbe un’opportunità da cogliere senza esitazioni: “Un’occasione da non farai scappare”. Una spiegazione che, tuttavia, non ha convinto una parte delle società presenti. I contrari hanno criticato soprattutto il percorso seguito, ritenendo che una decisione così importante avrebbe dovuto essere discussa collegialmente in assemblea. “Non si è reso disponibile, qualcuno ha deciso di chiamarlo. Non si fa così, potevamo parlarne in assemblea. Avevamo un candidato intorno al quale eravamo tutti compatti, ora siamo spaccati a metà”. Il risultato del vertice è quindi una Lega divisa, con due schieramenti che si contendono il sostegno necessario per indirizzare la scelta del prossimo presidente federale.
Inter e Milan con Galliani: ecco gli schieramenti in campo
Il fronte favorevole ad Adriano Galliani può contare, oltre che sull’Atalanta, anche sull’appoggio di Inter e Milan. A queste tre società si aggiungono Como, Parma, Genoa, Sassuolo e Cagliari, portando a otto il numero dei club indicati come sostenitori della candidatura. Dall’altra parte, Giovanni Malagò mantiene il sostegno di Monza, Torino, Lecce e Bologna, oltre a poter contare sulle posizioni di Roma e Napoli, che non hanno partecipato alla riunione, al pari di Juve, Lazio e le due milanesi. La situazione resta dunque aperta, anche perché all’appello mancano ancora alcune società che non hanno sciolto le riserve. Saranno proprio le loro decisioni, attese nelle prossime ore, a poter modificare gli equilibri e determinare quale candidatura riuscirà a raccogliere il consenso più ampio in Serie A. Il vertice, nato con l’obiettivo di chiarire gli orientamenti della Lega, ha finito invece per certificare una frattura profonda. La partita per la presidenza della Figc rimane così tutta da giocare.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS