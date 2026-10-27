Malagò-Galliani, la Serie A si spacca in due! Com'è andata la riunione tra voti e malumori

La corsa alla presidenza della Figc entra in una fase delicata e accende lo scontro all’interno della Lega Serie A. L’incontro andato in scena questa mattina tra le società ancora indecise sul sostegno a Giovanni Malagò o Adriano Galliani non ha prodotto una maggioranza chiara, ma ha evidenziato una profonda divisione. Come riportato da Repubblica, la riunione è cominciata intorno alle 9.30, con diversi dirigenti che hanno manifestato subito il proprio disappunto per il cambio di scenario. “Eravamo tutti compatti per Malagò. Cosa è cambiato?”. Una domanda che riassume quanto emerso durante il confronto e il malumore di chi non ha condiviso le modalità con cui si è arrivati alla candidatura alternativa.

Galliani, la svolta che ha spaccato la Lega Serie A Al centro della discussione c’è stata la decisione di puntare su Adriano Galliani, maturata dopo la disponibilità manifestata dall’ex dirigente del Milan. A sostenere questa scelta è stato soprattutto Percassi, riferimento dell’Atalanta e promotore del fronte favorevole. La sua posizione è stata chiara: l’apertura dell’ex amministratore delegato rossonero rappresenterebbe un’opportunità da cogliere senza esitazioni: “Un’occasione da non farai scappare”. Una spiegazione che, tuttavia, non ha convinto una parte delle società presenti. I contrari hanno criticato soprattutto il percorso seguito, ritenendo che una decisione così importante avrebbe dovuto essere discussa collegialmente in assemblea. “Non si è reso disponibile, qualcuno ha deciso di chiamarlo. Non si fa così, potevamo parlarne in assemblea. Avevamo un candidato intorno al quale eravamo tutti compatti, ora siamo spaccati a metà”. Il risultato del vertice è quindi una Lega divisa, con due schieramenti che si contendono il sostegno necessario per indirizzare la scelta del prossimo presidente federale.