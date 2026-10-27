Lazio pazzesca, sei gol al Sassuolo e Gattuso scappa via in testa al campionato!

La Lazio non si ferma e si impone con un roboante 6-2 sul campo del Sassuolo nel match valevole per la nona giornata di campionato. I biancocelesti partono con il piede sull'acceleratore e chiudono la pratica già nella prima frazione di gioco grazie alle reti di Taylor, Isaksen, Floriani Mussolini e Zaccagni, vanificando i momentanei tentativi di rimonta emiliani firmati da Thorstvedt e Sebastiano Esposito. Nella ripresa la squadra di Gattuso, che fallisce anche due calci di rigore, gestisce i ritmi e cala pokerissimo e sesto sigillo con la splendida doppietta personale di Tijjani Noslin, impreziosita da un destro da fuori sotto la traversa. Con questo successo i capitolini salgono a 25 punti, volando in solitaria in vetta alla graduatoria e facendo registrare il miglior avvio di sempre nella storia del club biancoceleste.