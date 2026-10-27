Lazio pazzesca, sei gol al Sassuolo e Gattuso scappa via in testa al campionato!
La Lazio non si ferma e si impone con un roboante 6-2 sul campo del Sassuolo nel match valevole per la nona giornata di campionato. I biancocelesti partono con il piede sull'acceleratore e chiudono la pratica già nella prima frazione di gioco grazie alle reti di Taylor, Isaksen, Floriani Mussolini e Zaccagni, vanificando i momentanei tentativi di rimonta emiliani firmati da Thorstvedt e Sebastiano Esposito. Nella ripresa la squadra di Gattuso, che fallisce anche due calci di rigore, gestisce i ritmi e cala pokerissimo e sesto sigillo con la splendida doppietta personale di Tijjani Noslin, impreziosita da un destro da fuori sotto la traversa. Con questo successo i capitolini salgono a 25 punti, volando in solitaria in vetta alla graduatoria e facendo registrare il miglior avvio di sempre nella storia del club biancoceleste.
La cronaca del match
La partita del Mapei Stadium si sblocca immediatamente al 2' con l'inserimento vincente di Kenneth Taylor, abile a raccogliere una respinta e a calciare in rete un vero e proprio rigore in movimento. Il Sassuolo reagisce subito trovando il pari temporaneo al 7' con Thorstvedt, ma la Lazio riprende presto il largo grazie alla combinazione tra Zaccagni e Isaksen (13') e al primo storico gol in massima serie di Romano Floriani Mussolini (18'). Prima dell'intervallo c'è spazio anche per la zampata di Sebastiano Esposito per i neroverdi e per il pregevole colpo di testa di Zaccagni al 45'+1' su assist di Isaksen, che fissa il punteggio sul 4-2 e spiana la strada ai biancocelesti, agevolati anche dall'espulsione di Thorstvedt allo scadere del primo tempo. Nella seconda frazione la squadra di Gattuso amministra il vantaggio e arrotonda ulteriormente il risultato con la doppietta di Tijjani Noslin (56' e 65'), che chiude definitivamente i conti.
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