Roma-Cagliari, le pagelle: Molina prezioso, Castro impreciso, Mina in affanno
La Roma soffre, rischia, ma alla fine trova la forza per piegare un Cagliari combattivo e conquistare tre punti pesantissimi. All'Olimpico finisce 4-2 una sfida ricca di emozioni e continui ribaltamenti, con i giallorossi trascinati da un brillante Lulli, autore di un gol e un assist. Dopo il momentaneo 2-2 firmato da Maldini, sono i subentrati Mora e Malen a regalare il successo alla squadra di Gasperini, decisamente meno brillante del solito ma capace di reagire nei momenti cruciali. Fondamentali anche gli interventi di Gollini, mentre la difesa mostra qualche crepa di troppo. Ecco le pagelle della sfida dell'Olimpico.
Pagelle Roma
Gollini 6.5 La difesa soffre, ma è decisivo su Adopo, Mendy e alcuni tiri da fuori.
Mancini 6.5 Gioca in più occasioni da attaccante aggiunto. Ghilardi (37’ st) 6.5 Suo l’assist per il 3-2 di Mora.
Ndicka 6 Concentrato in copertura. La manovra giallorossa parte sempre dai suoi piedi.
Koulierakis 6.5 Fa a sportellate con Nzola e ha quasi sempre la meglio.
Lulli 7.5 Gol e assist. Bravo di testa a sorprendere la difesa sarda. Incursioni continue a destra, tra le quali il cross che porta la rete di Pisilli. Rensch (32’ st) ng.
Cristante 6 Un colpo di testa poco preciso ma pressa con disciplina Romano.
De Roon 6 Non è un caso che Gasperini lo abbia voluto alla Roma. Tanto agonismo in mezzo al campo. Mora (11’ st) 7 Autore del 3-2 con un colpo di testa che vale oro.
Pisilli 6.5 Il suo tocco di mano in area vale un rigore per il Cagliari, ma si fa perdonare firmando il raddoppio giallorosso con un inserimento in area e un tiro al volo.
Molina 6.5 Sterzata e cross preciso per Lulli che valgono il pari. Wesley (1’ st) 6 Risponde presente in una settimana difficile e svolge i suoi compiti in fascia.
Soulé 6.5 Regista offensivo. Giocate, passaggi filtranti e costanti spunti.
Castro 5.5 Imbrigliato e impreciso. Malen (11’ st) 6.5 Suggerisce un passaggio a Wesley e dà dinamismo al fronte offensivo, fino al 4-2 che chiude i conti.
All. Gasperini 6.5 I suoi concedono alcune disattenzioni sulle ripartenze avversarie, ma con i cambi rende la squadra più incisiva.
I voti del Cagliari
Caprile 6 Incolpevole sui gol.
Zé Pedro 5 Il ruolo di braccetto non sembra il suo.
Mina 5.5 Spesso in apprensione.
Rodriguez 5.5 Non la sua giornata ideale: concede troppi spazi.
Sugawara 5 Bruciato da Pisilli nell’azione del raddoppio giallorosso. Trepy (46’ st) ng.
Romano 6 Prova a mettere ordine.
Deiola 5.5 Corre tanto, ma spesso a vuoto. Non incide. Liteta (32’ st) ng.
Adopo 6 Gollini gli nega il gol su una battuta in area. Massolin (46’ st) ng.
Obert 5 Quella fascia è affare di Lulli e non riesce a trovare contromisure.
Fadera 5.5 Aiuta poco in copertura. Qualche accelerazione in ripartenza. Maldini (32’ st) 7 Altra rete, ma che vale solo un pari momentaneo.
Nzola 6.5 Freddo sul calcio di rigore con il quale torna al gol e porta in vantaggio gli ospiti. Poco cinico in altre occasioni, ma in una trasferta complicata l’attacco del Cagliari è vivo grazie a lui. Ritrovato. Mendy (18’ st) 6.5 Mobile, dà vivacità. Gollini gli nega il gol.
All. Pisacane 5.5 Punta sui contropiedi e la sua squadra si propone in avanti, ma subisce troppo dietro e sulle fasce.
ARBITRO
Feliciani 6 Corretto il rigore assegnato agli ospiti per il braccio largo di Pisilli, dopo aver rivisto le immagini al Var.
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