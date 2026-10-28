Roma-Cagliari, le pagelle: Molina prezioso, Castro impreciso, Mina in affanno

La Roma soffre, rischia, ma alla fine trova la forza per piegare un Cagliari combattivo e conquistare tre punti pesantissimi. All'Olimpico finisce 4-2 una sfida ricca di emozioni e continui ribaltamenti, con i giallorossi trascinati da un brillante Lulli, autore di un gol e un assist. Dopo il momentaneo 2-2 firmato da Maldini, sono i subentrati Mora e Malen a regalare il successo alla squadra di Gasperini, decisamente meno brillante del solito ma capace di reagire nei momenti cruciali. Fondamentali anche gli interventi di Gollini, mentre la difesa mostra qualche crepa di troppo. Ecco le pagelle della sfida dell'Olimpico.

Pagelle Roma

Gollini 6.5 La difesa soffre, ma è decisivo su Adopo, Mendy e alcuni tiri da fuori.

Mancini 6.5 Gioca in più occasioni da attaccante aggiunto. Ghilardi (37’ st) 6.5 Suo l’assist per il 3-2 di Mora.

Ndicka 6 Concentrato in copertura. La manovra giallorossa parte sempre dai suoi piedi.

Koulierakis 6.5 Fa a sportellate con Nzola e ha quasi sempre la meglio.

Lulli 7.5 Gol e assist. Bravo di testa a sorprendere la difesa sarda. Incursioni continue a destra, tra le quali il cross che porta la rete di Pisilli. Rensch (32’ st) ng.

Cristante 6 Un colpo di testa poco preciso ma pressa con disciplina Romano.

De Roon 6 Non è un caso che Gasperini lo abbia voluto alla Roma. Tanto agonismo in mezzo al campo. Mora (11’ st) 7 Autore del 3-2 con un colpo di testa che vale oro.

Pisilli 6.5 Il suo tocco di mano in area vale un rigore per il Cagliari, ma si fa perdonare firmando il raddoppio giallorosso con un inserimento in area e un tiro al volo.

Molina 6.5 Sterzata e cross preciso per Lulli che valgono il pari. Wesley (1’ st) 6 Risponde presente in una settimana difficile e svolge i suoi compiti in fascia.

Soulé 6.5 Regista offensivo. Giocate, passaggi filtranti e costanti spunti.

Castro 5.5 Imbrigliato e impreciso. Malen (11’ st) 6.5 Suggerisce un passaggio a Wesley e dà dinamismo al fronte offensivo, fino al 4-2 che chiude i conti.

All. Gasperini 6.5 I suoi concedono alcune disattenzioni sulle ripartenze avversarie, ma con i cambi rende la squadra più incisiva.