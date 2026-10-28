Taylor super, Floriani prima gioia, Turati travolto ma para due rigori: le pagelle di Sassuolo-Lazio
La Lazio vola e non ha la minima intenzione di fermarsi. Con un roboante 2-6 rifilato al Sassuolo balza da sola in vetta alla classifica attendendo il match dell'Inter a Venezia. Una sfida incredibile quella del Mapei Stadium, con i biancocelesti che falliscono anche due rigori: il primo con capitan Zaccagni e il secondo con Frattesi. Primo tempo scoppiettante che si chiude addirittura sul 2-4: a segno Taylor, Isaksen, Floriani e Zaccagni per gli ospiti, Thorstvedt (espulso al 31') e Sebastiano Esposito per i padroni di casa. Nella ripresa sale in cattedra Noslin, autore di una doppietta. Gattuso fa festa e pensa già alla prossima sfida contro il Cagliari all'Olimpico domenica primo novembre alle 15. Momento complesso, invece, per gli emiliani di Alberto Aquilani, chiamati a rialzare la testa già lunedì nel delicato match interno contro la Fiorentina.
Pagelle Sassuolo
Turati 6 Assediato. I due rigori parati sono solo una bella soddisfazione personale.
Cinquegrano 5 Assist per Esposito, ma postura spesso sbagliata e braccio alto punito col rigore.
Caleta-Car 4.5 La linea crolla.
Walukiewicz (27' st) ng.
Odenthal 4.5 Ha tante responsabilità.
Doig 5 Da quel lato la Lazio va a nozze.
Thorstvedt 4 Rimette subito in piedi il Sassuolo ma lo affossa alla mezz'ora con un fallo da rosso su Zaccagni.
Lipani 5 Rinvia in area poco convinto e Taylor lo buca, qualche colpa pure sul quarto gol.
Bakola 5 In affanno con tutta la metà campo.
Sulemana (1' st) 5.5 Non cambia la sostanza.
Berardi 5 Nervoso e mai in partita.
Candé (18' st) 5.5 Gara già compromessa.
Esposito 6 Sembra rivitalizzare i suoi, ma il gol è solo un fatto episodico.
Bowie (18' st) 6 Ci prova.
Laurentié 5.5 Quando si accende Floriani fatica a contenerlo, ma da solo può poco.
Ghion (25' st) ng.
All. Aquilani 4.5 Il parziale è pesante, specialmente se abbinato ai recenti risultati.
Pagelle Lazio
Mandas 6.5 Sul 6-2 sfodera la solita gran parata.
Floriani 7 Primo gol in Serie A, difensivamente rischia qualcosa ma si salva.
Lazzari (17' st) ng.
Sutalo 6.5 Deviazione sfortunata che sa di autogol. La linea nel primo tempo arranca, ma la guida con autorevolezza.
Diogo Leite 6 Piatto sul gol di Esposito, ma è l'unica sbavatura di un'altra buona prova.
Nuno Tavares 6.5 In avvio è più impreciso del solito, poi si riassesta.
Pedraza (17' st) 6 Pura gestione.
Frattesi 6 Il rigore sbagliato pesa più sul suo morale che sul risultato. Lo avrebbe meritato vista la prestazione.
Belahyane 7 Equilibratore puro, è sempre in marcatura sull'uomo giusto per sporcare ogni iniziativa neroverde.
Taylor 7.5 La vera finezza è l'assist a Floriani per il tris. Aveva già aperto il match con un'azione da lui costruita, esce solo per il giallo sulla schiena.
Dele-Bashiru (1' st) 6 Doppia fase fatta coi tempi giusti.
Isaksen 7.5 Quel mancino a giro è già letale per molte. Dentro la sua partita c'è di più, compreso un rigore guadagnato.
Cancellieri (17' st) 6 Manca il colpo ma buon ingresso.
Noslin 8 Sembrava un imbucato alla festa laziale, decide allora di emergere con una doppietta splendida. Entrambi gol da fuori, micidiale il secondo.
Pinamonti (26' st) ng.
Zaccagni 7 Gol, doppio assist e rigore sbagliato. Partita variegata ma sono più le cose positive visto il contributo che dà al risultato.
All. Gattuso 8 Nuovo capolavoro stagionale, che stavolta risuona per la portata. Ma dentro al risultato c'è una Lazio famelica e matura per pensare di rimanere lassù.
Pagella arbitro
Zufferli 6.5 Gestione positiva sotto gli occhi di Orsato: il Var è presente tra fuorigiochi e review per un rigore. Fa bene da sé sul rosso a Thorstvedt.
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