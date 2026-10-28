Taylor super, Floriani prima gioia, Turati travolto ma para due rigori: le pagelle di Sassuolo-Lazio

La Lazio vola e non ha la minima intenzione di fermarsi. Con un roboante 2-6 rifilato al Sassuolo balza da sola in vetta alla classifica attendendo il match dell'Inter a Venezia. Una sfida incredibile quella del Mapei Stadium, con i biancocelesti che falliscono anche due rigori: il primo con capitan Zaccagni e il secondo con Frattesi. Primo tempo scoppiettante che si chiude addirittura sul 2-4: a segno Taylor, Isaksen, Floriani e Zaccagni per gli ospiti, Thorstvedt (espulso al 31') e Sebastiano Esposito per i padroni di casa. Nella ripresa sale in cattedra Noslin, autore di una doppietta. Gattuso fa festa e pensa già alla prossima sfida contro il Cagliari all'Olimpico domenica primo novembre alle 15. Momento complesso, invece, per gli emiliani di Alberto Aquilani, chiamati a rialzare la testa già lunedì nel delicato match interno contro la Fiorentina.