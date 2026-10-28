Venezia-Inter, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale. Chivu per tornare in vetta

"In Serie A ogni avversario è di qualità e daremo tutto per vincere. Io mi sento bene, anche la squadra, speriamo di continuare così. Le tante partite ravvicinate? Ci focalizziamo su una partita alla volta e poi penseremo al derby e alle altre". Così Ange-Yoan Bonny a Sky

17:53

Inter, Bastoni capitano

Alessandro Bastoni indosserà la fascia da capitano nell'Inter. Il vice sarà Federico Dimarco

17:51

Nicola: "Non bisogna darsi per vinti"

"Abbiamo cambiato perché dobbiamo cercare di portare tutti allo stesso livello. Ai ragazzi dico di giocare come sanno, avendo rispetto di avversari e partita ma dando il massimo. Io non faccio niente di particolare, credo che ogni squadra e ogni giocatore abbia le proprie qualità, io credo nell'organizzazione, nel lavoro e nella capacità di non darsi mai per vinti. I fratelli Stankovic? La famiglia sarà orgogliosa, anche dall'altra parte c'è un giocatore che ha talento, ma a noi interessa lo Stankovic del Venezia". Così Davide Nicola a Sky Sport nel prepartita

17:47

Chivu: "Thuram? Chi sta bene gioca"

"Stankovic? L'abbiamo scelto per la sua crescita, per quello che ha fatto in Svizzera e in Belgio, ha vinto ed è stato protagonista, ci fidiamo di lui e siamo felici di averlo con noi. Il Venezia? Con il nuovo allenatore hanno più organizzazione, sono pericolosi in transizione, fanno di tutto per mantenere la categoria. Due giornate fa hanno battuto il Napoli per cui sappiamo che è una partita insidiosa. Thuram non riposa? Chi sta bene gioca, manteniamo gli equilibri. Dove non siamo lunghi devono giocare quelli che stanno bene, non sottovalutiamo le partite, testa al Venezia e poi penseremo al derby". Così Cristian Chivu ai microfoni di Sky Sport nel prepartita

17:45

Inter e Venezia: numeri a confronto in campionato