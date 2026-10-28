Venezia-Inter, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale. Chivu per tornare in vetta

L'Inter fa visita al Venezia nel turno infrasettimanale di Serie A. I nerazzurri vogliono rispondere alla goleada della Lazio, i lagunari devono ripartire dopo la sconfitta con il Genoa. Segui la diretta dell'incontro sul nostro sito.
18:39
7' - Fase di studio
Il Venezia ha iniziato in maniera più attiva, prova a spingere in attacco in cerca di spazi. Buona la palla capitata sulla testa di Adams ma la punta nigeriana non centra la porta
18:33
2' - Parte forte il Venezia
I lagunari partono bene, tenendo palla per un minuto intero: Mazzocchi si accentra dalla sinistra e scarica il suo destro ma la palla si spegne lentamente al lato di Provedel
18:30
1' - INIZIA IL MATCH!
Pronti, via, si parte: l'arbitro Pairetto dà il fischio d'inizio, palla ai padroni di casa
18:20
Squadre in campo per la rifinitura
Venezia e Inter si stanno preparando all'inizio del match con la classifica rifinitura pre-gara. A breve il fischio d'inizio
18:08
Bonny: "Pensiamo una partita alla volta"
"In Serie A ogni avversario è di qualità e daremo tutto per vincere. Io mi sento bene, anche la squadra, speriamo di continuare così. Le tante partite ravvicinate? Ci focalizziamo su una partita alla volta e poi penseremo al derby e alle altre". Così Ange-Yoan Bonny a Sky
18:07
Mazzocchi: "Cerchiamo rispetto"
"Mi porto dietro un'esperienza importante. Oggi dobbiamo dare tutto, se andiamo in campo con la paura di perdere si fa fatica. Cerchiamo rispetto che oggi guardando la classifica non ci viene dato". Così Pasquale Mazzocchi a Sky
18:00
I numeri di Thuram in campionato
17:53
Inter, Bastoni capitano
Alessandro Bastoni indosserà la fascia da capitano nell'Inter. Il vice sarà Federico Dimarco
17:51
Nicola: "Non bisogna darsi per vinti"
"Abbiamo cambiato perché dobbiamo cercare di portare tutti allo stesso livello. Ai ragazzi dico di giocare come sanno, avendo rispetto di avversari e partita ma dando il massimo. Io non faccio niente di particolare, credo che ogni squadra e ogni giocatore abbia le proprie qualità, io credo nell'organizzazione, nel lavoro e nella capacità di non darsi mai per vinti. I fratelli Stankovic? La famiglia sarà orgogliosa, anche dall'altra parte c'è un giocatore che ha talento, ma a noi interessa lo Stankovic del Venezia". Così Davide Nicola a Sky Sport nel prepartita
17:47
Chivu: "Thuram? Chi sta bene gioca"
"Stankovic? L'abbiamo scelto per la sua crescita, per quello che ha fatto in Svizzera e in Belgio, ha vinto ed è stato protagonista, ci fidiamo di lui e siamo felici di averlo con noi. Il Venezia? Con il nuovo allenatore hanno più organizzazione, sono pericolosi in transizione, fanno di tutto per mantenere la categoria. Due giornate fa hanno battuto il Napoli per cui sappiamo che è una partita insidiosa. Thuram non riposa? Chi sta bene gioca, manteniamo gli equilibri. Dove non siamo lunghi devono giocare quelli che stanno bene, non sottovalutiamo le partite, testa al Venezia e poi penseremo al derby". Così Cristian Chivu ai microfoni di Sky Sport nel prepartita
17:45
Inter e Venezia: numeri a confronto in campionato
17:35
Venezia-Inter: formazioni ufficiali
VENEZIA (3-5-2): F. Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Helgason, Mazzocchi; A. Adams, Lauerbach. Allenatore: Nicola
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, A. Stankovic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Chivu
17:30
Il tour de force nerazzurro
Dalla ripresa del campionato la squadra di Chivu ha giocato ogni 4 giorni, vincendo tutte le gare tra Serie A e Champions tranne quella con il Brugge. Dopo il Venezia, sabato 31 ottobre ci sarà il derby contro il Milan, martedì 3 novembre la trasferta europea con il Feyenoord e domenica 8 novembre la sfida interna contro il Como prima della pausa nazionali
17:15
I precedenti tra Nicola e Chivu
Cristian Chivu ha avuto la meglio nei due confronti diretti con Davide Nicola, risalenti alla scorsa stagione, quando l'attuale tecnico del Venezia allenava la Cremonese: l'Inter vinse 4-1 in casa e 2-0 in trasferta
17:00
Tabù Inter per il Venezia
L'Inter ha vinto gli ultimi 5 precedenti ufficiali contro il Venezia. Il più recente risale al 3 dicembre 2025 in Coppa Italia, 5-1 a San Siro. L'ultimo in campionato fu invece lo 0-1 nerazzurro al Penzo del 12 gennaio 2025
Stadio Pierluigi Penzo - Venezia