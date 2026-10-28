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mercoledì 28 ottobre 2026

Pier Luigi Penzo

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Pier Luigi Penzo

Arbitro Luca Pairetto

Arbitro Luca Pairetto

Venezia-Inter, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale. Chivu per tornare in vetta

La squadra di Nicola ospita i nerazzurri, che cercano il quarto successo consecutivo in campionato per rimanere in scia alla Lazio
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Pubblicato il 28.10.2026, 17:00 (Aggiornato il 28.10.2026, 18:39)

6 min

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L'Inter fa visita al Venezia nel turno infrasettimanale di Serie A. I nerazzurri vogliono rispondere alla goleada della Lazio, i lagunari devono ripartire dopo la sconfitta con il Genoa. Segui la diretta dell'incontro sul nostro sito.

18:39

7' - Fase di studio

Il Venezia ha iniziato in maniera più attiva, prova a spingere in attacco in cerca di spazi. Buona la palla capitata sulla testa di Adams ma la punta nigeriana non centra la porta

18:33

2' - Parte forte il Venezia

I lagunari partono bene, tenendo palla per un minuto intero: Mazzocchi si accentra dalla sinistra e scarica il suo destro ma la palla si spegne lentamente al lato di Provedel

18:30

1' - INIZIA IL MATCH!

Pronti, via, si parte: l'arbitro Pairetto dà il fischio d'inizio, palla ai padroni di casa

18:20

Squadre in campo per la rifinitura

Venezia e Inter si stanno preparando all'inizio del match con la classifica rifinitura pre-gara. A breve il fischio d'inizio

18:08

Bonny: "Pensiamo una partita alla volta"

"In Serie A ogni avversario è di qualità e daremo tutto per vincere. Io mi sento bene, anche la squadra, speriamo di continuare così. Le tante partite ravvicinate? Ci focalizziamo su una partita alla volta e poi penseremo al derby e alle altre". Così Ange-Yoan Bonny a Sky

18:07

Mazzocchi: "Cerchiamo rispetto"

"Mi porto dietro un'esperienza importante. Oggi dobbiamo dare tutto, se andiamo in campo con la paura di perdere si fa fatica. Cerchiamo rispetto che oggi guardando la classifica non ci viene dato". Così Pasquale Mazzocchi a Sky

18:00

I numeri di Thuram in campionato

 

17:53

Inter, Bastoni capitano

Alessandro Bastoni indosserà la fascia da capitano nell'Inter. Il vice sarà Federico Dimarco

17:51

Nicola: "Non bisogna darsi per vinti"

"Abbiamo cambiato perché dobbiamo cercare di portare tutti allo stesso livello. Ai ragazzi dico di giocare come sanno, avendo rispetto di avversari e partita ma dando il massimo. Io non faccio niente di particolare, credo che ogni squadra e ogni giocatore abbia le proprie qualità, io credo nell'organizzazione, nel lavoro e nella capacità di non darsi mai per vinti. I fratelli Stankovic? La famiglia sarà orgogliosa, anche dall'altra parte c'è un giocatore che ha talento, ma a noi interessa lo Stankovic del Venezia". Così Davide Nicola a Sky Sport nel prepartita

17:47

Chivu: "Thuram? Chi sta bene gioca"

"Stankovic? L'abbiamo scelto per la sua crescita, per quello che ha fatto in Svizzera e in Belgio, ha vinto ed è stato protagonista, ci fidiamo di lui e siamo felici di averlo con noi. Il Venezia? Con il nuovo allenatore hanno più organizzazione, sono pericolosi in transizione, fanno di tutto per mantenere la categoria. Due giornate fa hanno battuto il Napoli per cui sappiamo che è una partita insidiosa. Thuram non riposa? Chi sta bene gioca, manteniamo gli equilibri. Dove non siamo lunghi devono giocare quelli che stanno bene, non sottovalutiamo le partite, testa al Venezia e poi penseremo al derby". Così Cristian Chivu ai microfoni di Sky Sport nel prepartita

17:45

Inter e Venezia: numeri a confronto in campionato

 

17:35

Venezia-Inter: formazioni ufficiali

VENEZIA (3-5-2): F. Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Helgason, Mazzocchi; A. Adams, Lauerbach. Allenatore: Nicola

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, A. Stankovic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Chivu

Inter, la formazione ufficiale per Venezia: Chivu, turnover in ottica derby Inter
Guarda la gallery

17:30

Il tour de force nerazzurro

Dalla ripresa del campionato la squadra di Chivu ha giocato ogni 4 giorni, vincendo tutte le gare tra Serie A e Champions tranne quella con il Brugge. Dopo il Venezia, sabato 31 ottobre ci sarà il derby contro il Milan, martedì 3 novembre la trasferta europea con il Feyenoord e domenica 8 novembre la sfida interna contro il Como prima della pausa nazionali

17:15

I precedenti tra Nicola e Chivu

Cristian Chivu ha avuto la meglio nei due confronti diretti con Davide Nicola, risalenti alla scorsa stagione, quando l'attuale tecnico del Venezia allenava la Cremonese: l'Inter vinse 4-1 in casa e 2-0 in trasferta

17:00

Tabù Inter per il Venezia

L'Inter ha vinto gli ultimi 5 precedenti ufficiali contro il Venezia. Il più recente risale al 3 dicembre 2025 in Coppa Italia, 5-1 a San Siro. L'ultimo in campionato fu invece lo 0-1 nerazzurro al Penzo del 12 gennaio 2025

Stadio Pierluigi Penzo - Venezia

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