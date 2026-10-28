Mbangula travolge il Milan! Tripletta show a San Siro, Amorim ko col Bologna. Pari Parma-Udinese

Notte da ricordare per il Bologna che espugna San Siro superando il Milan con un pirotecnico 4-2, trascinato dalla straordinaria tripletta di Samuel Mbangula. La partita si sblocca al 9' proprio con l'esterno rossoblù, bravo a insaccare di prima intenzione su assist di Zortea. I rossoneri accusano il colpo ma ribaltano l'inerzia prima dell'intervallo grazie al micidiale uno-due firmato da Alphadjo Cissè (14' e 27'), abile a sfruttare un grave errore di Theate e l'assist di Tomori. Nella ripresa la squadra di Palladino reagisce con furia : al 60' l'autorete di Bartesaghi ristabilisce la parità, poi sale definitivamente in cattedra Mbangula che firma il sorpasso al 62' e chiude i conti all'86' con il gol del definitivo 4-2, spegnendo le speranze di rimonta del Milan nonostante gli ingressi di Pulisic e Camarda.

Parma-Udinese 0-0, la cronaca

Termina a reti bianche la sfida al Tardini tra Parma e Udinese, un pareggio a reti bianche che lascia entrambe le squadre nella zona calda della classifica. Dopo un primo tempo prevalentemente di marca friulana - con le iniziative di Zaniolo e Kamara a mettere i brividi alla retroguardia ducale - la partita si accende nella ripresa. Al 69' il Parma ha la grande chance per sbloccare il match dal dischetto, ma Okoye ipnotizza Bernabé e respinge il penalty. Nel finale sono gli ospiti a sfiorare ripetutamente il colpaccio prima con il salvataggio sulla linea di Troilo su deviazione di Ekkelenkamp e poi con il colpo di testa di Unai Gomez fermato da un grande intervento di Daffara, sancendo il definitivo 0-0.