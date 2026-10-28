Mbangula 3 tramortisce il Milan. Provedel e 2 autogol d'oro per l'Inter

Tre gol in Serie A, Samuel Mbangula , 22 anni, attaccante del Bologna in prestito dal Werder Brema, nonché gioiello dell'Under 21 belga, li aveva già segnati con la Juve , nella stagione 2024-2025 (il quarto centro, in Champions League). La Juve che nell'estate 2025 non ha creduto in lui e l'ha ceduto al Werder per 10 milioni. Mai, però, l'ex pupillo di Thiago Motta tre gol nel massimo campionato li aveva segnati tutti in una volta e in 78 minuti. Così, Mbangula ha sigillato la prima vittoria rossoblù sul Milan a San Siro dopo quasi undici anni dall'ultima (6 gennaio 2016, rete vincente di Giaccherini, allenatore Donadoni).

Crollo Milan, Palladino travolge Amorim

L'Effetto Palladino sta rilanciando gli emiliani nella stessa misura in cui i rossoneri hanno scelto il modo peggiore di prepararsi al derby, incassando la prima sconfitta in campionato e scivolando a -7 da Inter e Lazio. È vero, Amorim ha cominciato la partita con sette giocatori di movimento indisponibili, però, di questi tempi chi non ha il problema degli infortunati? Eppure, grazie al doppio Cisse (prima doppietta al Meazza), il portoghese aveva visto la sua squadra passare in vantaggio. Non aveva fatto i conti con il Nuovo Bologna Palladino che ha vinto la terza partita di fila in trasferta. L'autogol di Bartesaghi ha suonato il primo allarme, l'infortunio di Tomori ha costretto Musah a fare il terzino e quando Mbangula ha cominciato a maramaldeggiare, il Diavolo è rimasto al buio. Alla fine, i tifosi hanno fischiato capendo bene come la squadra avesse scelto il modo peggiore di steccare la prova d'orchestra per il derby.