Frosinone-Lecce: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
FROSINONE - Alle ore 18.30, allo stadio Benito Stirpe, Frosinone e Lecce si affrontano nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Le due squadre arrivano all’incontro con obiettivi differenti: i giallazzurri puntano a dare seguito a un inizio di stagione particolarmente positivo e a mantenersi nelle zone nobili della classifica, mentre la formazione pugliese ha bisogno di invertire la rotta per non avvicinarsi alla lotta per la salvezza. Reduci dal pirotecnico 4-4 sul campo dell’Atalanta, i ciociari hanno costruito le proprie fortune tra le mura amiche: dopo la sconfitta per 1-0 all’esordio contro la Juventus, sono arrivati i successi contro Venezia (3-2), Como (2-0) e Sassuolo (4-2). Il rendimento complessivo parla di quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte, per un bottino di 14 punti. Anche i numeri realizzativi testimoniano la vocazione offensiva della squadra di Massimiliano Alvini: 17 gol segnati e 13 incassati. Situazione diversa per il Lecce, chiamato a ritrovare risultati e regolarità dopo le ultime uscite. Il successo esterno per 3-0 contro l’Udinese aveva dato segnali incoraggianti, ma la successiva sconfitta casalinga contro la Juventus, impostasi per 2-0 al Via del Mare, ha nuovamente evidenziato la necessità di trovare maggiore continuità. Il percorso dei salentini è stato finora caratterizzato da risultati alterni, senza pareggi: tre vittorie e cinque sconfitte nelle prime otto giornate. Il totale è di nove punti in classifica, accompagnati da nove reti realizzate e 14 subite. La partita avrà un significato particolare anche per Eusebio Di Francesco, oggi alla guida dei giallorossi ed ex allenatore della formazione ciociara. Il tecnico ha diretto il Frosinone nel campionato 2023-24, stagione conclusasi con la retrocessione in Serie B nonostante i 35 punti conquistati.
Frosinone-Lecce: diretta tv e streaming
Frosinone-Lecce, gara del turno infrasettimanale valida per la nona giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).
Le probabili formazioni di Frosinone-Lecce
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi, Calvani, Terzic; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raiimondo. Allenatore: Alvini.
A disposizione: Desplanches, Pisseri, Amey, Cittadini, Akpoguma, Bracaglia, Tchato, Fayed, Cichella, Hasa, El Azzouzi, Fini, Zerbin, Bobcek, Birligea.
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gorter, Ngom, Maleh; N'Dri, Geubbels, Monteiro. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Bleve, Borbei, Dembelé, Scott, Ndaba, Fofana, Kaba, Gandelman, Fatah, Stulic, Esteban.
ARBITRO: Abisso di Palermo. ASSISTENTI: Alassio-Di Giacinto. IV UFFICIALE: Maresca. VAR: Piccinini. ASS. VAR: Mazzoleni.
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