Frosinone-Lecce: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

FROSINONE - Alle ore 18.30, allo stadio Benito Stirpe, Frosinone e Lecce si affrontano nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Le due squadre arrivano all’incontro con obiettivi differenti: i giallazzurri puntano a dare seguito a un inizio di stagione particolarmente positivo e a mantenersi nelle zone nobili della classifica, mentre la formazione pugliese ha bisogno di invertire la rotta per non avvicinarsi alla lotta per la salvezza. Reduci dal pirotecnico 4-4 sul campo dell’Atalanta, i ciociari hanno costruito le proprie fortune tra le mura amiche: dopo la sconfitta per 1-0 all’esordio contro la Juventus, sono arrivati i successi contro Venezia (3-2), Como (2-0) e Sassuolo (4-2). Il rendimento complessivo parla di quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte, per un bottino di 14 punti. Anche i numeri realizzativi testimoniano la vocazione offensiva della squadra di Massimiliano Alvini: 17 gol segnati e 13 incassati. Situazione diversa per il Lecce, chiamato a ritrovare risultati e regolarità dopo le ultime uscite. Il successo esterno per 3-0 contro l’Udinese aveva dato segnali incoraggianti, ma la successiva sconfitta casalinga contro la Juventus, impostasi per 2-0 al Via del Mare, ha nuovamente evidenziato la necessità di trovare maggiore continuità. Il percorso dei salentini è stato finora caratterizzato da risultati alterni, senza pareggi: tre vittorie e cinque sconfitte nelle prime otto giornate. Il totale è di nove punti in classifica, accompagnati da nove reti realizzate e 14 subite. La partita avrà un significato particolare anche per Eusebio Di Francesco, oggi alla guida dei giallorossi ed ex allenatore della formazione ciociara. Il tecnico ha diretto il Frosinone nel campionato 2023-24, stagione conclusasi con la retrocessione in Serie B nonostante i 35 punti conquistati.