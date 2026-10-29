Pagelle Venezia-Inter: super Provedel, Adams inarrestabile, Carlos Augusto decisivo in tutti i sensi...
L'Inter soffre ma esce con i tre punti dal Penzo e aggancia nuovamente la Lazio in vetta alla classifica. Il Venezia gioca bene e meriterebbe anche il vantaggio - due gol annullati per fuorigioco e diversi interventi prodigiosi di Provedel - ma nel finale, anche con un po' di fortuna, gli ospiti agguantano il match: al 79' Thuram mette in mezzo un pallone che Moreno infila nella propria porta, mentre tre minuti dopo è un altro autogol, stavolta di Halhal, a chiudere definitivamente la partita. Nella prossimo giornata i ragazzi di Chivu affronteranno il Milan nel derby - i rossoneri hanno perso 4-2 in casa contro il Bologna in questo turno infrasettimanale - mentre gli arancioneroverdi di Davide Nicola andranno a caccia di punti salvezza a Como.
Pagelle Venezia
F. Stankovic 6.5 Un intervento su Bonny, poi se i compagni gli buttano in rete la palla da soli, non è colpa sua.
Halhal 5 Tutto bene fino a che la sua spalla non impatta fatalmente il pallone incornato da Carlos Augusto: 2-0 e game over.
Moreno 4.5 Un autogol che definire disastroso è fargli un complimento: come abbia fatto a combinare quella roba lì, non si sa.
Juan Jesus 6 Il buon vecchio JJ fa sempre la sua figura.
Hainaut 5.5 Tanta spinta sulla fascia, ma Thuram lo beffa saltandolo sull’1-0.
Kike Perez 6 Una super parata di Provedel gli nega il gol da calcio di punizione - con deviazione.
Busio (16’ st) 4.5 Al 67’ ha un’occasione gigantesca per portare in avanti i suoi e, cosa difficilissima, la sbaglia.
Sohm 6 Ha dato filo da torcere al centrocampo nerazzurro.
Helgason 6 Pure lui encomiabile per i tanti palloni recuperati e dati in verticale.
Basic (23’ st) 5.5 Meno intraprendente del compagno.
Mazzocchi 5.5 Nel primo tempo pazzesco del Venezia è quello che soffre di più i dribbling di Diouf.
Haps (31’ st) 6 Fa bene.
Lauberbach 5.5 La sua partita meriterebbe un voto complessivamente più alto, però la parata di Provedel è un gol sbagliato (da lui).
Yeboah (24’ st) 6.5 Molto vivace e utile per le ripartenze.
Adams 7 Meriterebbe di segnare, ma è in fuorigioco: per tutta la gara l’Inter non sa come fermarlo.
All. Nicola 6.5 Un Venezia da applausi si fa harakiri da solo.
Pagelle Inter
Provedel 7.5 Quasi nomen omen, perché è provvidenziale con i suoi interventi sulla punizione deviata di Kike Perez e su Lauerbach, ma anche su Busio nel finale.
Bisseck 5.5 Un po’ troppo svagato rispetto al solito, si fa trovare spesso fuori posizione e Adams parte e va.
Akanji (1’ st) 6 Argina meglio l’esuberanza fisica dell'avversario.
Bastoni 6 Stavolta da centrale non ci sono troppi appunti da fargli.
Carlos Augusto 6.5 Com’è o come non è il suo nome salta sempre fuori tra quelli decisivi: la spizzata di testa che causa il 2-0 è opera sua.
Diouf 6.5 È uno dei pochi interisti a riuscire ad aprire la (molto) arcigna difesa del Venezia.
Sucic 5.5 Negli ultimi tempi ha forse giocato fin troppo e in una serata in cui serve il suo fosforo, si ritrova all’improvviso con la spia della benzina accesa.
Barella (1’ st) 6 Più dentro il vivo del gioco e più bravo nel verticalizzare.
A. Stankovic 5 Si giocava una fiche importante, visto che non era mai partito titolare, ma combina poco.
Calhanoglu (20’ st) 6 La sua esperienza si fa sentire sempre.
Zielinski 6 Manca ancora un briciolo di brillantezza, ma comincia ad avere il ritmo dei giorni migliori.
Dimarco 6 Partita di grandi corse avanti e indietro che gli tolgono un po’ di lucidità sotto porta.
Bonny 5 Consigli cinematografici per attaccanti interisti: far vedere a Bonny Rocky III, quando Apollo Creed tira fuori a Stallone gli occhi della tigre, perché la mollezza con la quale Angi si muove in area proprio non va bene.
Esposito (20’ st) 6.5 Aiuta a scardinare la difesa del Venezia: ci voleva.
Thuram 6.5 Il primo gol dell’Inter nasce da una sua iniziativa, ma per tutta la gara era comunque stato il più pericoloso.
Spence (41’ st) ng.
All. Chivu 6.5 Partenza in campionato da record nonostante ora l’Inter sembri avere un filo di fatica: il derby dirà.
Pagella arbitro
Pairetto 5 Carlos Augusto fa fallo su Sohm nell’azione dello 0-1.
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