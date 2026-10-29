Pagelle Venezia-Inter: super Provedel, Adams inarrestabile, Carlos Augusto decisivo in tutti i sensi...

L'Inter soffre ma esce con i tre punti dal Penzo e aggancia nuovamente la Lazio in vetta alla classifica. Il Venezia gioca bene e meriterebbe anche il vantaggio - due gol annullati per fuorigioco e diversi interventi prodigiosi di Provedel - ma nel finale, anche con un po' di fortuna, gli ospiti agguantano il match: al 79' Thuram mette in mezzo un pallone che Moreno infila nella propria porta, mentre tre minuti dopo è un altro autogol, stavolta di Halhal, a chiudere definitivamente la partita. Nella prossimo giornata i ragazzi di Chivu affronteranno il Milan nel derby - i rossoneri hanno perso 4-2 in casa contro il Bologna in questo turno infrasettimanale - mentre gli arancioneroverdi di Davide Nicola andranno a caccia di punti salvezza a Como.