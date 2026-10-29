Milan-Inter, ecco chi torna nel derby. Il Napoli perde un altro pezzo, novità in casa Roma

La Serie A si prepara a un weekend di fuoco, con il derby di Milano e Juventus-Napoli a catalizzare l'attenzione. E dall'infermeria arrivano novità importanti, soprattutto per il Milan di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese potrà contare su tre recuperi preziosi per la stracittadina di sabato sera: Mario Gila, Diego Moreira e Adrien Rabiot saranno a disposizione, con la possibilità di partire anche dal primo minuto. Una tripla buona notizia per i rossoneri, reduci dalla sconfitta contro il Bologna e alle prese con diverse assenze. Sarà Amorim a decidere chi schierare dall'inizio, valutando le condizioni dei singoli. Da monitorare anche Fikayo Tomori, fermatosi durante la sfida persa contro il Bologna, mentre non saranno disponibili Gabbia, Saelemaekers, Loftus-Cheek e Chukwueze. Problemi anche per Cristian Chivu, che dovrà rinunciare a Lautaro Martinez: il capitano nerazzurro tornerà soltanto dopo la sosta per le nazionali. Qualche speranza in più per Benjamin Pavard e Curtis Jones, vicini al recupero ma ancora in forte dubbio per il derby. Più probabile rivederli in Champions League contro il Feyenoord, mentre John Stones punta alla successiva sfida di campionato contro il Como.

Juve-Napoli, quanti infortunati Situazione decisamente più complicata in vista di Juventus-Napoli. I bianconeri devono ancora fare i conti con un'infermeria affollata: Kenan Yildiz resta ai box dopo l'operazione al piede, mentre Francisco Conceiçao, Nico Gonzalez e Zeki Celik non sono attesi in campo prima della sosta. Da monitorare Jeff Ekhator, il cui rientro è previsto a inizio novembre, anche se la presenza contro gli azzurri resta incerta. Non sorride neppure il Napoli, che rischia di perdere Stanislav Lobotka per diverse settimane dopo il problema alla caviglia sinistra accusato contro il Monza. Come riportato dal club "una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra".Il centrocampista slovacco si aggiunge a una lista di indisponibili che comprende David Neres, Alessandro Buongiorno, Benoit Badiashile, Leonardo Spinazzola e Alisson Santos. Due squadre, dunque, costrette a fare i conti con assenze pesanti proprio alla vigilia di uno degli scontri diretti più attesi del campionato.