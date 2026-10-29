Fantastico Frosinone, che manita al Lecce: Raimondo e Birligea show, Alvini vola a -1 dal Milan!

Nessuno svegli Alvini . Il suo Frosinone continua a raccogliere punti e a mantenersi sulla via dell'Europa, grazie anche all'ultimo successo interno sul Lecce, travolto dalle reti di Cichella (25') - primo gol in campionato - Calò (45'+1', rig.), Raimondo (59') - su cui la Juve ha messo gli occhi - e Birligea (72', 94'): 5-1 il finale allo Stirpe, di Monteiro la rete dei salentini (82'). Un risultato che vale la 5ª vittoria in campionato nelle prime 9 giornate e che consente ai ciociari - già reduci dal 4-4 con l'Atalanta a Bergamo - di rientrare con 17 punti, 1 in meno del Milan e 3 in più di Napoli e Juventus. Si ferma invece a quota 9 punti la classifica della formazione di Di Francesco . La prossima giornata, il Frosinone riceverà il Torino all'appuntamento di domenica 1, mentre lo stesso giorno il Lecce sarà impegnato contro il Genoa al Via del Mare.

Queste le parole di Alvini al termine della gara: "Penso che il calcio sia uno spettacolo, è divertimento nel bene e nel male. Vai allo stadio per divertirti e per fare il massimo: l'allenatore cerca di fare risultato con un percorso per fare bene. Il calcio è lo sport più bello del mondo, se lo spettacolo è piacevole ancora meglio. La fortuna di un allenatore è avere determinati calciatori: in alcune partite c'è bisogno di quell'attitudine di Ghedjemis e Kvernadze oltre a Zerbin e Fini. Oggi il Lecce è venuto con un altro abito quindi si poteva fare fatica a sfruttare le giocate classiche davanti. Kvernadze? Lui è un giocatore diverso da Kvara. Lui è più fantasista, tenta sempre il dribbling, mentre Kvernadze ha più gamba e lo vedo sempre in palla. Oggi mi piace dare meriti ai ragazzi. Dopo Napoli abbiamo avuto tante occasioni ma abbiamo pensato più all'orto nostro che alla squadra e mi sono arrabbiato. Oggi abbiamo giocato da squadra, il fatto personale non serve in questo calcio qui. L'obiettivo è la salvezza, con 17 punti non ti salvi. Cerchiamo di fare i punti che servono poi chi dice che non guarda la classifica, dice le bugie".

Di Francesco: "Non so più quando è rigore"

Così invece Di Francesco, che ha contestato il rigore che è valso il raddoppio dei ciociari: "Il Frosinone ha meritato, ma il rigore concesso a loro sull'1-0 ha contribuito. Ormai non so più quando è rigore. Questo non lo era. Sono però più rammaricato per la partita. Questo episodio dà comunque fastidio e mi lascia perplesso. Siamo partiti bene ma alla lunga hanno avuto ragione loro. Siamo sempre arrivati secondi sulla palla e abbiamo perso tanti duelli - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Abbiamo commesso ingenuità che hanno indirizzato la partita. I dettagli sono sempre stati dalla parte del Frosinone, per merito loro. Non hanno rubato nulla. Alcune scelte finali le dobbiamo rivedere. A volte non abbiamo capito le scalate e le marcature preventive, su cui avevamo lavorato in settimana. Ci sono state assenze pesanti e tanti giocatori che negli ultimi giorni non si sono potuti allenare come Tiago Gabriel, N'Dri e Fatah. Non cerco però giustificazioni. Anche il quinto gol mi ha dato fastidio".

Frosinone-Lecce: il racconto della partita

Partono forte i padroni di casa, che al primo giro d'orologio guadagnano la prima occasione da gol con Ghedjemis che manca di poco l'appuntamento con il cross di Kvernadze. I ciociari tengono il pallino del gioco, ma all'11 rischiano con il passaggio di Monterisi che rischia di servire Esteban in area. Al 20', Monteiro costringe Palmisani a negare il vantaggio agli ospiti rispondendo al bel destro a giro dell'esterno. Trascorrono 5 minuti e gli uomini di Alvini sbloccano le marcature con Cichella, che festeggia il suo primo gol in campionato con un destro imparabile servito da Ghedjemis. Scoccata la mezz'ora di gioco, il Frosinone sfiora il radoppio con Kvernadze lanciato da Schmid verso la porta, ma Falcone vince il duello e contiene lo svantaggio. Allo scadere del primo tempo, Kvernadze viene atterato in area e Abisso indica il dischetto: dagli 11 metri Calò firma il 2-0. Nella ripresa, il Lecce prova a rientrare in gara con Maleh, ma il suo sinistro non impegna Palmisani. Sull'altro fronte, Falcone è invece costretto a negare il 3-0 dapprima sulla conclusione di Ghdjemis e subito dopo sul colpo di testa di Oyono. Ma al 59', a calare il tris ci pensa Raimondo con un sinistro ispirato da Kvernadze. Al 72', Birligea chiude poi i conti su assist di Schmid. Nel finale di gara, Monteiro lascia la sua firma allo Stirpe, ma Birligea si toglie anche lo sfizio della doppietta per il 5-1 finale.