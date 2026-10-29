Il nuovo stadio di Milan e Inter si chiamerà "Generali Stadium": tutti i dettagli sull'impianto

Il nuovo stadio di Inter e Milan , a San Siro, si chiamerà " Generali Stadium ". A 48 ore dal derby che li vedrà opposti in campionato , i due club hanno siglato un accordo per il 'naming rights' con la principale compagnia assicurativa italiana e una delle più importanti di Europa. L'annuncio è stato dato nel corso di un briefing con la stampa al Castello Sforzesco di Milano per la presentazione del nuovo impianto che dovrebbe essere inaugurato per la stagione 2031/32. Lo stadio avrà forma di un catino, posizionato su un podio che lo sopraeleverà. L'esterno avrà forma diagonale e avrà nome della compagnia di assicurazioni italiana ben visibile.

Capienza di 71500 posti

Il progetto del nuovo stadio è stato svelato al Castello Sforzesco di Milano, alla presenza dei vertici dei due club e dei due progettisti,. La struttura sarà ovale e non più rettangolare come l'attuale San Siro, l'elemento visivo più impattante è l'esterno con le sue linee ondulate (verso il basso sui lati lunghi del campo per poi alzarsi in corrispondenza delle due curve, con il punto più alto che supera i 60 metri) e 80 "diamanti" in membrana a caratterizzarne la struttura (all'interno ci sono i led per personalizzare lo stadio a seconda della squadra che gioca in casa). Il tetto presenterà 27 mila metri quadri di fotovoltaico, con i pannelli solari che lo renderanno indipendente e autonomo dal punto di vista energetico. "Sigillato" a livello acustico, il suono potrà uscire solo dall'alto, e restando all'interno del catino garantirà un fortissimo effetto tifo. La capienza sarà di 71500 posti, con le tribune inclinate di 37 gradi che offriranno un impatto visivo simile a quello dell'attuale San Siro o il famoso muro giallo di Dortmund.