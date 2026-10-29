De Ketelaere illumina, Njie-Joao Mario gol: Fiorentina-Atalanta finisce pari
Il turno infrasettimanale di Serie A si chiude con un pareggio al Franchi tra Fiorentina e Atalanta. A segno De Ketelaere nel finale di primo tempo, nella ripresa i padroni di casa la ribaltano con Njie e Joao Mario ma alla fine è Zalewski a fissare il punteggio sul 2-2. Questo risultato non fa comodo a nessuna delle due squadre: la Dea va a 11 punti ed è a -6 dal Frosinone sesto, mentre i viola rimangono in piena zona retrocessione a quota 5, a pari merito con Udinese e Parma. Parma che sarà il prossimo avversario dell'Atalanta a Bergamo, mentre la Fiorentina farà visita al Sassuolo.
La cronaca dell'incontro
La partita non inizia nel migliore dei modi per l'Atalanta: dopo soli 3 minuti Kristensen è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare, al suo posto Scalvini che rientra a sua volta da un infortunio e non è ancora al massimo. Sarri perde l'ennesimo difensore dopo Bellanova, Hien, Kolasinac e Kossounou, senza dimenticare che sono ai box anche Kessié, Raspadori e Scamacca. Grande partenza della Viola, ci provano prima Pellegrino con un tiro a giro di poco a lato e poi Mastantuono con un destro da posizione defilata sul quale Carnesecchi è attento. La Dea risponde al 19' con Elmas, sinistro a botta sicura murato dalla difesa. Al 26' De Ketelaere si divora il gol del vantaggio sparando alle stelle tutto solo davanti alla porta, ma per sua fortuna era in fuorigioco. Al 29' mancino di Ndour deviato addirittura due volte ma Carnesecchi è reattivo e respinge con i piedi. Al 36' uno-due tra Elmas e Gaetano, destro di quest'ultimo alto da ottima posizione. Al 38' grande iniziativa di Mastantuono che se la porta sul mancino e sfiora l'incrocio dei pali. Al 41' bergamaschi in vantaggio in vantaggio: De Ketelaere apre l'azione allargando su Zalewski e la va a chiudere infilando de Gea col piattone. Un minuto più tardi il portiere spagnolo si esalta sul colpo di testa di Krstovic.
All'intervallo Vanoli lascia negli spogliatoi Fagioli inserendo Oulai al suo posto. C'è un cambio anche nella squadra arbitrale: La Penna si fa male e di fatto ritarda di circa 10 minuti l'inizio del secondo tempo, che sarà diretto dunque dal quarto ufficiale Marinelli. Al 48' splendida punizione di Mastantuono, Carnesecchi può solo sperare e guardare la palla accarezzare un'altra volta l'incrocio. Al 53' pareggio della Fiorentina: cross al bacio di Jimenez e colpo di testa di Njie che si smarca sul secondo palo alle spalle di Zappacosta e batte Carnesecchi, il quale arriva anche a toccare ma non evita il gol. Al 56' grande spunto di De Ketelaere che mette in mezzo per Krstovic, decisivo Viery ad anticipare l'attaccante montenegrino che avrebbe calciato a porta vuota. Sarri sostituisce Elmas e Gaetano con Rowe e Pasalic ma i cambi non danno subito l'effetto sperato, perché al 61' i padroni di casa ribaltano il risultato con un destro da fuori di Joao Mario deviato da Obric che prende in controtempo Carnesecchi. Al 65' Krstovic prova a sorprendere de Gea con un destro rasoterra che termina a lato. Al 69' Gnonto entra al posto di Njie. Al 73' la Fiorentina reclama un rigore per un mani di Obric dopo il tocco di Pellegrino, l'arbitro lascia correre e il var non lo richiama. Passa un minuto e l'Atalanta pareggia con il mancino improvviso di Zalewski: de Gea è coperto da 3 compagni e non vede partire il pallone, che finisce all'angolino. Sarri si gioca la carta Sulemana al posto di Zalewski. All'85' Brescianini si fa ipnotizzare da Carnesecchi a tu per tu ma era in fuorigioco. All'89' ci prova Gnonto con un destro a giro di poco alto. Al 90' de Gea risponde presente sul destro potente ma centrale di De Ketelaere. Nel recupero Vanoli richiama Pellegrino e Mastantuono: dentro Beto e Goncalves. Proprio Beto ha l'ultima occasione della partita con un grande stacco di testa su cross di Oulai che non inquadra la porta. Ritmi alti e tante occasioni da una parte e dall'altra, Fiorentina e Atalanta hanno provato a vincerla entrambe ma si dividono la posta in palio: al Franchi finisce 2-2.
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