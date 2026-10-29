Il turno infrasettimanale di Serie A si chiude con un pareggio al Franchi tra Fiorentina e Atalanta. A segno De Ketelaere nel finale di primo tempo, nella ripresa i padroni di casa la ribaltano con Njie e Joao Mario ma alla fine è Zalewski a fissare il punteggio sul 2-2. Questo risultato non fa comodo a nessuna delle due squadre: la Dea va a 11 punti ed è a -6 dal Frosinone sesto, mentre i viola rimangono in piena zona retrocessione a quota 5, a pari merito con Udinese e Parma. Parma che sarà il prossimo avversario dell'Atalanta a Bergamo, mentre la Fiorentina farà visita al Sassuolo.

La cronaca dell'incontro La partita non inizia nel migliore dei modi per l'Atalanta: dopo soli 3 minuti Kristensen è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare, al suo posto Scalvini che rientra a sua volta da un infortunio e non è ancora al massimo. Sarri perde l'ennesimo difensore dopo Bellanova, Hien, Kolasinac e Kossounou, senza dimenticare che sono ai box anche Kessié, Raspadori e Scamacca. Grande partenza della Viola, ci provano prima Pellegrino con un tiro a giro di poco a lato e poi Mastantuono con un destro da posizione defilata sul quale Carnesecchi è attento. La Dea risponde al 19' con Elmas, sinistro a botta sicura murato dalla difesa. Al 26' De Ketelaere si divora il gol del vantaggio sparando alle stelle tutto solo davanti alla porta, ma per sua fortuna era in fuorigioco. Al 29' mancino di Ndour deviato addirittura due volte ma Carnesecchi è reattivo e respinge con i piedi. Al 36' uno-due tra Elmas e Gaetano, destro di quest'ultimo alto da ottima posizione. Al 38' grande iniziativa di Mastantuono che se la porta sul mancino e sfiora l'incrocio dei pali. Al 41' bergamaschi in vantaggio in vantaggio: De Ketelaere apre l'azione allargando su Zalewski e la va a chiudere infilando de Gea col piattone. Un minuto più tardi il portiere spagnolo si esalta sul colpo di testa di Krstovic.