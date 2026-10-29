Vanoli e sostituzione Fagioli: "Cambio tattico". Sarri: "Infortuni dovuti alla preparazione? Mi scappa da ridere"

"Gli avversari sono partiti forte ma poi abbiamo creato tante situazioni che si potevano sfruttare meglio, per le difficoltà che abbiamo in questo momento, rispetto a qualche partita triste che avevamo fatto la squadra è viva, offensivamente siamo stati di alto livello ma c'è da ritrovare compattezza. In questi casi anche un punto va bene". Così Maurizio Sarri a Dazn dopo il pareggio della sua Atalanta contro la Fiorentina. "L'approccio nel secondo tempo non era semplice, con l'infortunio all'arbitro siamo rimasti fermi più del dovuto ma c'è anche il merito degli avversari". Kristensen e Gaetano si sono aggiunti alla lunga lista degli infortunati: "Non ho ancora parlato con nessuno, la situazione diventa sempre più complicata. Oggi avevamo 8 assenti e 2 da poter utilizzare poco, ne abbiamo persi altri 2, ma facciamo le nostre partite - spiega Sarri anche in conferenza -. Preparazione? Mi scappa da ridere. Nell'ultimo mese abbiamo fatto 21 giorni di Nazionale e questa è la sesta partita in tre giorni. La preparazione non è esistita, ci siamo ritrovati con la rosa ristretta e stanno giocando sempre i soliti che si fanno male". Chiusura su De Ketelaere: "Ha risposto con 2 buone partite".