Vanoli e sostituzione Fagioli: "Cambio tattico". Sarri: "Infortuni dovuti alla preparazione? Mi scappa da ridere"
"Gli avversari sono partiti forte ma poi abbiamo creato tante situazioni che si potevano sfruttare meglio, per le difficoltà che abbiamo in questo momento, rispetto a qualche partita triste che avevamo fatto la squadra è viva, offensivamente siamo stati di alto livello ma c'è da ritrovare compattezza. In questi casi anche un punto va bene". Così Maurizio Sarri a Dazn dopo il pareggio della sua Atalanta contro la Fiorentina. "L'approccio nel secondo tempo non era semplice, con l'infortunio all'arbitro siamo rimasti fermi più del dovuto ma c'è anche il merito degli avversari". Kristensen e Gaetano si sono aggiunti alla lunga lista degli infortunati: "Non ho ancora parlato con nessuno, la situazione diventa sempre più complicata. Oggi avevamo 8 assenti e 2 da poter utilizzare poco, ne abbiamo persi altri 2, ma facciamo le nostre partite - spiega Sarri anche in conferenza -. Preparazione? Mi scappa da ridere. Nell'ultimo mese abbiamo fatto 21 giorni di Nazionale e questa è la sesta partita in tre giorni. La preparazione non è esistita, ci siamo ritrovati con la rosa ristretta e stanno giocando sempre i soliti che si fanno male". Chiusura su De Ketelaere: "Ha risposto con 2 buone partite".
Vanoli: "Non possiamo prendere gol così facilmente"
"Il rimpianto è di non aver vinto una partita che abbiamo giocato bene. Purtroppo abbiamo questi blackout, non possiamo prendere gol così facilmente. Nel secondo tempo siamo stati bravi ad andare in vantaggio ma dobbiamo essere più cattivi mentalmente a difendere". Queste le parole di Paolo Vanoli a Dazn. "Quando non arrivano i riusltati si vedono tutte le cose, invece dal secondo tempo di Genova in poi stiamo attaccando meglio l'area. Dobbiamo imparare nei momenti delicati a difendere, a volte nella partita scompariamo e riappariamo", ha aggiunto il tecnico della Viola, secondo cui le difficoltà in fase difensiva sono dovute al fatto che "costruire questa squadra è come un puzzle. C'è tanto da lavorare, questa è una squadra talentuosa ma nel calcio italiano bisogna sia attaccare che difendere tutti insieme. Ci mancano le astuzie com'è successo anche con l'Inter, dove al 90° vincevamo 1-0 e l'abbiamo buttata via. Ma questi ragazzi sono giovani, si allenano bene e possiamo solo crescere se continuiamo così". Chiusura sulla sostituzione di Fagioli: "È stato un cambio tattico".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS