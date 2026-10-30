Mastantuono generoso, Carnesecchi è attento: le pagelle di Fiorentina-Atalanta
FIRENZE - Finisce 2-2 il posticipo del turno infrasettimanale tra Fiorentina e Atalanta. Nel finale della prima frazione di gioco la Dea passa avanti con De Ketelaere. Nella ripresa, però, i padroni di casa alzano il ritmo e nel giro di dieci minuti, dal 6' al 16', la ribaltano con l'ex Torino Njie e l'ex Juve Joao Mario. Intorno alla mezz'ora arriva però il pareggio di Zalewski che fissa il punuteggio. Vanoli e Sarri si dividono la posta in palio e nel prossimo turno, l'ultimo primo della lunga sosta di novembre per le Nazionali, affronteranno rispettivamente Sassuolo (lunedì 2 novembre alle 18.30 al Mapei Stadium) e Parma (lunedì 2 novembre alle 20.45 alla New Balance Arena).
Pagelle Fiorentina
De Gea 6.5 Salva il 2-0 su Krstovic nel primo tempo e nella ripresa si ripete, poco può sui gol.
Jimenez 6.5 L'impressione è che sia rimasto a San Siro nel primo tempo anche se crossa un pallone d'oro, nella ripresa cresce molto e fa l'assist per Njie.
Dragusin 6 Attento dietro, senza grandi colpe ma la difesa prende altri due gol.
Viery 6 Usa le maniere forti su Krstovic ma si fa ammonire alla mezzora, tende ad aiutare sulla sinistra, più concentrato.
Joao Mario 6.5 Va a sprazzi, parte forte poi si spegne ma nella ripresa segna il momentaneo 2-1, primo sigillo in viola.
Ndour 6 Parte male poi sembra riprendersi ma è lento e fa partire De Ketelaere sul gol. Nella ripresa rischia un rigore.
Fagioli 5 Spreca un tiro importante e perde un pallone sanguinoso che porta allo 0-1.
Oulai (1' st) 6 La squadra con lui in campo cresce.
Brescianini 6 Terzo di centrocampo con compiti di inserimento, colpevole però sul gol del pari nerazzurro e nel mancare un tap in finale.
Mastantuono 6 Scalda le mani a Carnesecchi al 15', poi da calcio di punizione spara di poco alto; l'argentino c'è sempre, come sempre senza sconti.
Gonçalves (46' st) ng.
Pellegrino 5 Lotta per la squadra ma ha tre buone palle e non le sfrutta anche per imprecisione.
Beto (46' st) ng.
Njie 7 Inizia a mille poi sembra spegnersi. Nella ripresa si sblocca con il primo gol in viola e dà il là alla rimonta.
Gnonto (24' st) 6 Crea qualche pericolo ma non sfonda.
All. Vanoli 6 La squadra parte forte ma prende gol e quando ribalta il risultato si fa riprendere.
Pagelle Atalanta
Carnesecchi 6.5 Due buoni interventi d'istinto nel primo tempo, nella ripresa si ripete e sui gol poco può.
Zappacosta 5.5 Controlla le folate iniziali di Njie ma lo perde sul gol, poi fa qualche galoppata apprezzabile.
Kristensen ng Si fa subito male.
Scalvini (4' pt) 6 Entra a freddo ma salva un tiro di Pellegrino e lo controlla bene. Colpevole sul gol di Joao Mario.
Obric 6 Aiuta a chiudere su Mastantuono ma nella ripresa è poco preciso, oltreché sfortunato, sul raddoppio viola.
Bernasconi 5.5 Tenta qualche sortita offensiva ma va in difficoltà più volte in fase di contenimento.
Gaetano 6.5 Sbaglia una buona occasione ma sblocca la partita, rubando a Fagioli il pallone da cui parte l'azione del gol.
Pasalic (12' st) 6 Prova a dare ordine alla manovra senza riuscirci.
Ederson 6 Presenza in mezzo al campo dove fa legna e interdizione ma non sul gol di Joao Mario.
Elmas 6 Ammonito dopo 10' è condizionato dal cartellino preso ma partecipa comunque alla manovra.
Rowe (12' st) 6 Prova a spingere ma Jimenez lo tiene bene.
De Ketelaere 7 Da continuità all'assist col Frosinone, trovando anche il primo gol; sempre pericoloso pure quando nella ripresa sembrava calato.
Zalewski 7 Crea non pochi problemi a Jimenez, impreziosendo la prestazione con assist e gol.
Sulemana (34' st) ng.
Krstovic 6 Spaventa al primo affondo dei nerazzurri in avvio poi impegna De Gea in un miracolo, nella ripresa sbaglia un buon pallone.
All. Sarri 6 Nelle difficoltà la squadra non si scompone e alla fine muove la classifica.
Pagella arbitro
La Penna 6 Dirige senza problemi ma si fa male e nell’intervallo è costretto a uscire. Marinelli (1’ st) 5.5 Qualche episodio dubbio.
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