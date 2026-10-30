Mastantuono generoso, Carnesecchi è attento: le pagelle di Fiorentina-Atalanta

FIRENZE - Finisce 2-2 il posticipo del turno infrasettimanale tra Fiorentina e Atalanta. Nel finale della prima frazione di gioco la Dea passa avanti con De Ketelaere. Nella ripresa, però, i padroni di casa alzano il ritmo e nel giro di dieci minuti, dal 6' al 16', la ribaltano con l'ex Torino Njie e l'ex Juve Joao Mario. Intorno alla mezz'ora arriva però il pareggio di Zalewski che fissa il punuteggio. Vanoli e Sarri si dividono la posta in palio e nel prossimo turno, l'ultimo primo della lunga sosta di novembre per le Nazionali, affronteranno rispettivamente Sassuolo (lunedì 2 novembre alle 18.30 al Mapei Stadium) e Parma (lunedì 2 novembre alle 20.45 alla New Balance Arena).