Como-Venezia: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
I lariani di Cesc Fabregas ospitano i lagunari di Davide Nicola nel lunch match della decima giornata di Serie A
COMO - Il lunch match della decima giornata di Serie A, in programma domenica primo novembre alle ore 12.30, mette di fronte Como e Venezia allo stadio Giuseppe Sinigaglia. I lariani sono reduci da tre successi consecutivi: doppio 3-1 in trasferta contro Fiorentina e Torino e in mezzo il 2-0 rifilato al Sassuolo grazie alla doppietta di Douvikas. La formazione di Cesc Fabregas va a caccia del poker prima della delicata sfida del Meazza contro l’Inter che precederà la lunga sosta Nazionali di novembre. Dall’altro lato, invece, il clima è completamente diverso: i lagunari, infatti, sono ultimi in classifica con appena tre punti conquistati in nove gare, quel clamoroso successo per 1-0 al Penzo contro il Napoli firmato Akor Adams. Dopodiché ben sette sconfitte, l’ultima nel turno infrasettimanale contro l’Inter: un match nel quale gli arancioneroverdi di Davide Nicola avrebbero anche meritato il vantaggio primo di sciogliersi come neve al sole nel finale, con due sfortunati autogol di Moreno e Halhal che hanno regalato il bottino pieno agli avversari. Nonostante il ko, però, contro i campioni d’Italia in carica si sono visti segnali incoraggianti che lasciano ben sperare per il prosieguo della stagione.
Como-Venezia: diretta tv e streaming
Como-Venezia, lunch match della decima giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 1° novembre alle ore 12.30 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.
Le probabili formazioni di Como-Venezia
COMO (4-2-3-1): Sanchez; Yan Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Perrone, Milla; De Cunha, Nico Paz, Caqueret; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Haps; Adams, Yeboah. Allenatore: Nicola.
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