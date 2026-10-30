Malagò ha raggiunto il quorum, sarà candidato Serie A alle elezioni Figc: quanti club hanno firmato
Sfiderà Adriano Galliani che è stato candidato da Assocalciatori e Assoallenatori: tutti i dettagli
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Giovanni Malagò ha raggiunto il quorum per essere il candidato della Serie A alle elezioni della Federcalcio. Da quanto apprende LaPresse, il commissario ha ricevuto le 11 firme (su 20) da parte dei club della massima serie per la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio in vista dell'assemblea del 14 dicembre. Malagò sfiderà Adriano Galliani che è stato candidato da Assocalciatori (Aic) e Assoallenatori (Aiac).
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