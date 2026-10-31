MILANO - Sale l’attesa per il primo derby della Madonnina di questa stagione. L’appuntamento è per sabato 31 ottobre quando, alle ore 20.45, lo stadio Giuseppe Meazza sarà il teatro della sfida tra Milan e Inter. Le due squadre arrivano al match in maniera totalmente differente. I nerazzurri, reduci dal sofferto 2-0 al Penzo contro il Venezia nel turno infrasettimanale, hanno fin qui inanellato otto vittorie e un pareggio (il 2-2 in rimonta all’Olimpico contro la Roma) e guidano la classifica di Serie A insieme alla Lazio con 25 punti. Venticinque sono anche le reti segnate che fanno della formazione di Chivu la più prolifica del torneo davanti alla Roma (23). Ben diverso, invece, il clima che si respira a Milanello. Ruben Amorim, che nell’ultima uscita ha perso 4-2 in casa contro il Bologna incassando la prima sconfitta stagionale in campionato, deve anche fare i conti con una lunga lista di infortunati. Il Diavolo fin qui ha totalizzato 18 punti, frutto di cinque successi e tre pareggi. A tenere il morale un po’ più alto ci pensano i precedenti: i rossoneri sono rimasti imbattuti negli ultimi sette derby (cinque vittorie, le ultime tre consecutive, e due pareggi): l’ultimo ko risale infatti alla notte del 22 aprile 2024, quando i nerazzurri di Simone Inzaghi festeggiarono in faccia ai cugini la seconda stella.