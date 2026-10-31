Udinese-Roma: le probabili formazioni aggiornate e diretta. Dove si vede in tv e streaming
Crisi nera per i friulani che accolgono al Bluenergy Stadium gli uomini di Gasperini, reduci dalla vittoria contro il Cagliari
L’Udinese di Runjaic ha iniziato nel peggiore dei modi la stagione, raccogliendo in nove giornate addirittura sei sconfitte. Dopo un avvio ottimale che ha visto i friulani pareggiare contro il Como alla prima giornata e vincere in casa del Monza alla seconda, è arrivata la serie di sconfitte che vede l’Udinese a 5 punti in classifica. All’ultima giornata è arrivato il pari contro il Parma grazie al rigore parato da Okoye. Al Bluenergy Stadium arriva la Roma di Gasperini, reduce dalla vittoria nel finale contro il Cagliari per 4-2. Giallorossi a caccia di altri tre punti per proseguire la rincorsa alla Lazio. Si preannuncia una gara intricata ad Udine.
Udinese-Roma: dove vederla in tv e streaming
Il match tra bianconeri e giallorossi, valevole per la 10a giornata in programma domani alle 18, sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn.
Udinese-Roma: le probabili formazioni aggiornate
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Abankwakh; Kamara, Karlström, Piotrowski, Vojvoda; Ekkelenkamp, Zaniolo; Davis. Allenatore: Runjaic.
A disposizione: Mrozek, Padelli, Bertola, Ebosse, Arizala, Miller, Lovric, Zarraga, Chakvetadze, Unai Gomez, Jovanovic, Vinciati. Indisponibili: Alaba, Bayo, Gueye, Solet, Zanoli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Karlstrom.
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Cristante, Lulli, Pisilli, Wesley; Soulè, Rodrigo Mora; Malen. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: De Marzi, Koulierakis, Balerdi, De Roon, Ghilardi, Rensch, Molina, Castro. Indisponibili: Dybala, Kone, Pellegrini, Svilar. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.
Arbitro: Maresca di Napoli; Assistenti: Lo Cicero-L. Rossi; Quarto ufficiale: Chiffi; Var: Paterna; Ass. Var: Aureliano.
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