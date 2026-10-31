Udinese-Roma: le probabili formazioni aggiornate e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Crisi nera per i friulani che accolgono al Bluenergy Stadium gli uomini di Gasperini, reduci dalla vittoria contro il Cagliari

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Pubblicato il 31.10.2026, 07:17

2 min

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L’Udinese di Runjaic ha iniziato nel peggiore dei modi la stagione, raccogliendo in nove giornate addirittura sei sconfitte. Dopo un avvio ottimale che ha visto i friulani pareggiare contro il Como alla prima giornata e vincere in casa del Monza alla seconda, è arrivata la serie di sconfitte che vede l’Udinese a 5 punti in classifica. All’ultima giornata è arrivato il pari contro il Parma grazie al rigore parato da Okoye. Al Bluenergy Stadium arriva la Roma di Gasperini, reduce dalla vittoria nel finale contro il Cagliari per 4-2. Giallorossi a caccia di altri tre punti per proseguire la rincorsa alla Lazio. Si preannuncia una gara intricata ad Udine.

Udinese-Roma: dove vederla in tv e streaming

Il match tra bianconeri e giallorossi, valevole per la 10a giornata in programma domani alle 18, sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn.

Udinese-Roma: le probabili formazioni aggiornate

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Abankwakh; Kamara, Karlström, Piotrowski, Vojvoda; Ekkelenkamp, Zaniolo; Davis. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: Mrozek, Padelli, Bertola, Ebosse, Arizala, Miller, Lovric, Zarraga, Chakvetadze, Unai Gomez, Jovanovic, Vinciati. Indisponibili: Alaba, Bayo, Gueye, Solet, Zanoli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Karlstrom.

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Cristante, Lulli, Pisilli, Wesley; Soulè, Rodrigo Mora; Malen. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: De Marzi, Koulierakis, Balerdi, De Roon, Ghilardi, Rensch, Molina, Castro. Indisponibili: Dybala, Kone, Pellegrini, Svilar. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Maresca di Napoli; Assistenti: Lo Cicero-L. Rossi; Quarto ufficiale: Chiffi; Var: Paterna; Ass. Var: Aureliano.

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