Il Generali Stadium si scopre già piccolo. E San Siro non è più pericolante: Milan-Inter con oltre 77mila spettatori!

MILANO - Presentato il nuovo stadio, quello vecchio non è più pericolante. Uno degli ultimi derby a San Siro, dove oggi sorge il Giuseppe Meazza e dal 2031 ci sarà il Generali Stadium (Milano Stadium per l’Uefa, quindi anche a Euro 2032), si giocherà in una cornice di pubblico che non si vede da anni. Non ci saranno, infatti, i teloni che limitavano l’affluenza nel terzo anello blu e verde: quei settori erano stati sottratti alla capienza nell’estate 2019, per le vibrazioni percepite al centro delle curve. Era una delle argomentazioni in favore dell’abbattimento dell’attuale impianto, che oggi tornerà invece a ospitare oltre 77 mila spettatori (il record è di 77.479). Il futuro stadio, figlio di un investimento da 2,3 miliardi di euro e presentato al Castello Sforzesco l’altra sera con oltre 500 ospiti, comprese le due squadre al gran completo e istituzioni sia calcistiche sia politiche, ne avrà circa 71.500. Ad aumentare, però, saranno i ricavi: “Secondo i nostri dati, il Real Madrid genera dallo stadio circa 250 milioni di euro all’anno - ha ricordato il presidente interista Beppe Marotta -, mentre noi da San Siro siamo poco sotto i 100 milioni. Al momento c’è un divario troppo grande”. A contribuire a ridurre il gap sarà anche l’accordo con Generali, con buona pace di Gianni Rivera, che ha ribadito l'invito a intitolarlo a se stesso e Sandro Mazzola. Il numero uno milanista Paolo Scaroni ha detto: “Una delle principali istituzioni finanziarie italiane si unisce alla visione di lungo periodo dei club e delle proprietà, RedBird e Oaktree, per creare una nuova casa per generazioni di tifosi e un'eredità duratura per Milano”. A livello economico, l’intesa - tra i 20 e i 25 anni - frutterà ai due club 650 milioni di euro: si tratterà di uno dei migliori accordi al mondo, dietro al Riyadh Air Metropolitano (che frutta all’Atletico Madrid circa 33 milioni all’anno) e in linea con il SoFi Stadium di Los Angeles, dove Rams e Chargers incassano dai naming rights circa 27 milioni all’anno.