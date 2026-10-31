Il Generali Stadium si scopre già piccolo. E San Siro non è più pericolante: Milan-Inter con oltre 77mila spettatori!
MILANO - Presentato il nuovo stadio, quello vecchio non è più pericolante. Uno degli ultimi derby a San Siro, dove oggi sorge il Giuseppe Meazza e dal 2031 ci sarà il Generali Stadium (Milano Stadium per l’Uefa, quindi anche a Euro 2032), si giocherà in una cornice di pubblico che non si vede da anni. Non ci saranno, infatti, i teloni che limitavano l’affluenza nel terzo anello blu e verde: quei settori erano stati sottratti alla capienza nell’estate 2019, per le vibrazioni percepite al centro delle curve. Era una delle argomentazioni in favore dell’abbattimento dell’attuale impianto, che oggi tornerà invece a ospitare oltre 77 mila spettatori (il record è di 77.479). Il futuro stadio, figlio di un investimento da 2,3 miliardi di euro e presentato al Castello Sforzesco l’altra sera con oltre 500 ospiti, comprese le due squadre al gran completo e istituzioni sia calcistiche sia politiche, ne avrà circa 71.500. Ad aumentare, però, saranno i ricavi: “Secondo i nostri dati, il Real Madrid genera dallo stadio circa 250 milioni di euro all’anno - ha ricordato il presidente interista Beppe Marotta -, mentre noi da San Siro siamo poco sotto i 100 milioni. Al momento c’è un divario troppo grande”. A contribuire a ridurre il gap sarà anche l’accordo con Generali, con buona pace di Gianni Rivera, che ha ribadito l'invito a intitolarlo a se stesso e Sandro Mazzola. Il numero uno milanista Paolo Scaroni ha detto: “Una delle principali istituzioni finanziarie italiane si unisce alla visione di lungo periodo dei club e delle proprietà, RedBird e Oaktree, per creare una nuova casa per generazioni di tifosi e un'eredità duratura per Milano”. A livello economico, l’intesa - tra i 20 e i 25 anni - frutterà ai due club 650 milioni di euro: si tratterà di uno dei migliori accordi al mondo, dietro al Riyadh Air Metropolitano (che frutta all’Atletico Madrid circa 33 milioni all’anno) e in linea con il SoFi Stadium di Los Angeles, dove Rams e Chargers incassano dai naming rights circa 27 milioni all’anno.
Chivu equilibrista
Superato persino il Camp Nou, se si considera solo il nome dello stadio, dato che la partnership tra il Barcellona e Spotify si allarga anche alla maglia. Quanto alle dimensioni, durante la presentazione del progetto David Manica - che insieme a Lord Norman Foster ha ideato un impianto molto verticale e con forme geometriche che richiamano le opere di Piero Portaluppi - ha ammesso che il trend internazionale punta a impianti di dimensioni ridotte e che il futuro Generali Stadium si difende bene. La riduzione della capienza, peraltro, sarà inversamente proporzionale all’aumento dei ricavi da botteghino, dato che aumenteranno i posti corporate, premium e hospitality fino a circa 11.800. Era obiettivo dei due club avvicinare sempre di più una clientela - più che una tifoseria - Vip. Tra gli ultimi romantici, oltre a Mario Calabresi - possibile candidato a sindaco per il centrosinistra, che del Meazza ha detto “Non dispero che possa rimanere in piedi con una nuova missione (lo stesso, sostiene La Russa nel centro destra, ndr)” -, resta curiosamente l’allenatore Cristian Chivu, che ieri in conferenza stampa ha fatto l’equilibrista: “Devo stare attento, sono anch’io un sostenitore del Giuseppe Meazza. Mi dispiace, però il mondo va avanti ed è giusto accogliere le innovazioni. All’inizio magari fanno paura, ma una volta che ci si abitua danno soddisfazioni”.
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