Skorupski da eroe, stavolta al Monza non basta Varela: il Bologna aggancia la Juve
Il Bologna ritrova il successo casalingo al Dall'Ara superando per 2-1 il Monza al termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena. L'avvio di gara sorride agli ospiti, che sbloccano il punteggio al 6' grazie al calcio di rigore trasformato con freddezza da Gustavo Varela. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e produce il pari al 33', quando Tommaso Pobega inventa un gol spettacolare impattando al volo di collo pieno un cross calibrato da Miranda. Nella ripresa la spinta degli emiliani trova il varco giusto al 58', concretizzandosi con il sorpasso firmato dal dischetto da Federico Bernardeschi, lesto a trasformare il penalty concesso per un fallo di Lucchesi su Theate.
Skorupski eroe nel finale
Il finale di partita si accende improvvisamente sotto i colpi di un Monza mai domo, proteso in avanti alla ricerca del pareggio. La grande occasione per i brianzoli capita all'81' sui piedi di Patrick Cutrone, ma Skorupski intuisce le intenzioni dell'attaccante dagli undici metri e neutralizza il tiro, replicando pochi minuti dopo su un'altra insidiosa conclusione. Gestendo gli ultimi assalti degli ospiti e sprecando il tris nel recupero con Mbangula, il Bologna blinda il prezioso 2-1 che vale l'intera posta in palio.
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