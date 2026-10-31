"Odgaard è un riferimento", "Lo abbiamo sofferto": Bologna-Monza vista da Palladino e Juric
"Orsolini è rientrato questa settimana, volevo dargli minutaggio alla fine ma ho preferito mettere una punta di peso come Dovbyk, gli faccio i complimenti perché è entrato bene e ha dato buone risposte". Così, ai microfoni di Dazn, il tecnico del Bologna Raffaele Palladino al termine del match vinto contro il Monza: "Non vedevo l’ora di sentire questa bellissima musica a fine partita, mi hanno sempre raccontato delle sensazioni che avrebbe fatto provare, sono molto contento della vittoria, di tutto il gruppo".
Su Odgaard e Skorupski
"In questo momento ho due punte a disposizione, anche se Odgaard è un po’ adattato in quella posizione, ma il ragazzo mi ha dato disponibilità. Mi piace molto perché fa da raccordo ma è anche un riferimento per la squadra, secondo me è stato il migliore in campo oggi, gli manca solo il gol. Sono contento anche per Skorupski, meritava questa soddisfazione perché ha attraversato un momento complicato", ha aggiunto Palladino.
La concorrenza interna
"Il mio obiettivo era creare competizione sana tra i ragazzi, fatta di meritocrazia, e ho avuto riposte buone da parte di tutti. Poi è chiaro che le scelte sono mie, posso sbagliare e mi prendo la responsabilità di questo. Ma i ragazzi sanno che le opportunità ci saranno per tutti. Non eravamo scarsi prima e non siamo fenomeni adesso. Ma il mio compito era dare un’identità a questo gruppo, piano piano ce la stiamo facendo", ha concluso Palladino.
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