"Odgaard è un riferimento", "Lo abbiamo sofferto": Bologna-Monza vista da Palladino e Juric

"Orsolini è rientrato questa settimana, volevo dargli minutaggio alla fine ma ho preferito mettere una punta di peso come Dovbyk, gli faccio i complimenti perché è entrato bene e ha dato buone risposte". Così, ai microfoni di Dazn, il tecnico del Bologna Raffaele Palladino al termine del match vinto contro il Monza: "Non vedevo l’ora di sentire questa bellissima musica a fine partita, mi hanno sempre raccontato delle sensazioni che avrebbe fatto provare, sono molto contento della vittoria, di tutto il gruppo".

Su Odgaard e Skorupski "In questo momento ho due punte a disposizione, anche se Odgaard è un po’ adattato in quella posizione, ma il ragazzo mi ha dato disponibilità. Mi piace molto perché fa da raccordo ma è anche un riferimento per la squadra, secondo me è stato il migliore in campo oggi, gli manca solo il gol. Sono contento anche per Skorupski, meritava questa soddisfazione perché ha attraversato un momento complicato", ha aggiunto Palladino.