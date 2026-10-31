Serie A
sabato 31 ottobre 2026
Stadio Giuseppe Meazza
20:45
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Stadio Giuseppe Meazza
Milan-Inter, diretta Serie A: formazioni e risultato del derby in tempo reale. Amorim contro Chivu
MILANO - Tutto pronto a San Siro per Milan-Inter, match valido per la decima giornata di Serie A. I nerazzurri di Chivu arrivano da capolista con 25 punti, sette in più dei rossoneri di Amorim, reduci dalla pesante sconfitta contro il Bologna. Per l’Inter è l’occasione di consolidare il primato, per il Milan una sfida fondamentale per rilanciarsi e non perdere ulteriore terreno. Calcio d’inizio alle 20.45, benvenuti nella diretta del derby di Milano.
19:42
Opta facts del derby
Curiosità e numeri della stracittadina di Milano
19:39
Le ufficiali di Milan-Inter
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Pulisic, Modric, Musah, Moreira; Rabiot; Ramos. Allenatore: Amorim.
INTER (3-5-1-1): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Diouf; Thuram. Allenatore: Chivu
19:34
Chivu, sette derby senza vittoria Inter
Il tecnico nerazzurro nella conferenza stampa della vigilia: "Col Venezia l'abbiamo portata a casa con la fortuna, ora servirà qualcosa in più". LEGGI TUTTO
19:31
Il primo derby per Amorim: le parole della vigilia
Le parole dell'allenatore dei rossoneri in conferenza stampa: "Ho un piano partita e gestirò così Rabiot, Gila e Moreira". LEGGI TUTTO
19:25
Lo stadio dei derby del futuro
Milan e Inter avranno una nuova casa: tutti i dettagli. LEGGI TUTTO
19:22
La squadra arbitrale
ARBITRO: Guida della sezione di Torre Annunziata. ASSISTENTI: Peretti-Perrotti. QUARTO UFFICIALE: Di Bello. VAR: Mazzoleni. ASS. VAR: Camplone.
19:15
Le probabili formazioni di Milan-Inter
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Moreira, Musah, Modric, Pulisic; Rabiot; Gonçalo Ramos. Allenatore: Amorim.
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.
San Siro, Milano
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