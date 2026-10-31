Milan-Inter, diretta Serie A: formazioni e risultato del derby in tempo reale. Amorim contro Chivu

MILANO - Tutto pronto a San Siro per Milan-Inter, match valido per la decima giornata di Serie A. I nerazzurri di Chivu arrivano da capolista con 25 punti, sette in più dei rossoneri di Amorim , reduci dalla pesante sconfitta contro il Bologna. Per l’Inter è l’occasione di consolidare il primato, per il Milan una sfida fondamentale per rilanciarsi e non perdere ulteriore terreno. Calcio d’inizio alle 20.45, benvenuti nella diretta del derby di Milano.

Curiosità e numeri della stracittadina di Milano

19:39

Le ufficiali di Milan-Inter

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Pulisic, Modric, Musah, Moreira; Rabiot; Ramos. Allenatore: Amorim.

INTER (3-5-1-1): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Diouf; Thuram. Allenatore: Chivu

19:34

Chivu, sette derby senza vittoria Inter

Il tecnico nerazzurro nella conferenza stampa della vigilia: "Col Venezia l'abbiamo portata a casa con la fortuna, ora servirà qualcosa in più". LEGGI TUTTO

19:31

Il primo derby per Amorim: le parole della vigilia

Le parole dell'allenatore dei rossoneri in conferenza stampa: "Ho un piano partita e gestirò così Rabiot, Gila e Moreira". LEGGI TUTTO

19:25

Lo stadio dei derby del futuro

Milan e Inter avranno una nuova casa: tutti i dettagli. LEGGI TUTTO

19:22

La squadra arbitrale

ARBITRO: Guida della sezione di Torre Annunziata. ASSISTENTI: Peretti-Perrotti. QUARTO UFFICIALE: Di Bello. VAR: Mazzoleni. ASS. VAR: Camplone.

19:15

Le probabili formazioni di Milan-Inter

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Moreira, Musah, Modric, Pulisic; Rabiot; Gonçalo Ramos. Allenatore: Amorim.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.

San Siro, Milano