Cristante apre, Ghilardi chiude: la Roma ne fa 5 all'Udinese. Runjaic affonda, panchina a rischio
La Roma batte 5-2 l'Udinese e prosegue il suo momento positivo. Al Bluenergy Stadium i giallorossi archiviano la pratica già nel primo tempo, dove segnano Cristante, Mora, Malen e Ndicka. Nella ripresa i friulani accorciano con l'ex Zaniolo e Palma, ma nel recupero Ghilardi chiude i giochi. Con questo successo la squadra di Gasperini sale a 24 punti, a -1 dall'Inter impegnata nel derby e dalla Lazio che ospiterà il Cagliari. Continua invece il periodo nero dell'Udinese, che perde la settima delle ultime 8 partite di campionato e resta penultimo con 5 punti: la panchina di Runjaic è sempre più a rischio.
La cronaca dell'incontro
Dopo neanche 10 minuti la Roma è già in vantaggio: cross di Wesley e girata di testa di Cristante che batte un Okoye non perfetto. Al 27' Palma mette involontariamente Soulé a tu per tu col portiere dei friulani, ma l'argentino calcia sul palo. Al 29' i giallorossi colpiscono un altro legno: Okoye respinge il destro di Malen, la palla torna a disposizione dell'attaccante giallorosso che a porta vuota spara clamorosamente sulla traversa col mancino. Al 31' arriva il raddoppio tanto cercato: grande inserimento di Cristante, palla in mezzo per Mora che viene lasciato tutto solo dalla difesa friulana e appoggia in rete a porta vuota. L'Udinese è totalmente in balia della Roma e al 33' ecco anche il terzo gol: Soulé serve Malen che stavolta col mancino non sbaglia. Al 36' Cristante sfiora un altro gol di testa, stavolta Okoye è presente. Passano 60 secondi e la squadra di Gasperini cala il poker: angolo di Soulé, Ndicka svetta e supera Okoye. Al 39' prima chance per i padroni di casa: cross di Zaniolo su punizione, colpo di testa di Palma che sbatte su Gollini in uscita.
L'Udinese accorcia le distanze a inizio ripresa: tiro da lontano di Miller deviato, Gollini respinge e il primo ad arrivare sulla ribattuta è Zaniolo che non sbaglia. Al 54' Molina da ottima posizione sceglie l'assist per Malen anziché calciare, ma l'olandese non arriva per un soffio. Malen che poco dopo lascia il campo assieme a Mora: dentro Castro e Pisilli. Runjaic invece inserisce Chakvetadze e Unai Gomez al posto di Davis ed Ekkelenkamp. Al 67' Zaniolo esce tra i fischi dei suoi ex tifosi: al suo posto Piotrowski. Al 78' l'Udinese segna ancora con Palma, che calcia al volo con il piattone sul lancio lungo di Kamara e batte Gollini. Gasperini sostituisce Soulé e Wesley con Mancini e Rensch. Runjaic si gioca le carte Jovanovic e Arizala al posto di Karlstrom e Kamara. L'ultimo cambio per i giallorossi è Koulierakis al posto di Hermoso. All'84' brivido per i giallorossi con il sinistro da fuori di Unai Gomez che sfiora il palo. Al 92' gli ospiti chiudono definitivamente la partita con Ghilardi, che riceve da Castro e scarica un destro potente sotto la traversa.
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