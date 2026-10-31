Cristante apre, Ghilardi chiude: la Roma ne fa 5 all'Udinese. Runjaic affonda, panchina a rischio

La Roma batte 5-2 l'Udinese e prosegue il suo momento positivo. Al Bluenergy Stadium i giallorossi archiviano la pratica già nel primo tempo, dove segnano Cristante, Mora, Malen e Ndicka. Nella ripresa i friulani accorciano con l'ex Zaniolo e Palma, ma nel recupero Ghilardi chiude i giochi. Con questo successo la squadra di Gasperini sale a 24 punti, a -1 dall'Inter impegnata nel derby e dalla Lazio che ospiterà il Cagliari. Continua invece il periodo nero dell'Udinese, che perde la settima delle ultime 8 partite di campionato e resta penultimo con 5 punti: la panchina di Runjaic è sempre più a rischio.

La cronaca dell'incontro Dopo neanche 10 minuti la Roma è già in vantaggio: cross di Wesley e girata di testa di Cristante che batte un Okoye non perfetto. Al 27' Palma mette involontariamente Soulé a tu per tu col portiere dei friulani, ma l'argentino calcia sul palo. Al 29' i giallorossi colpiscono un altro legno: Okoye respinge il destro di Malen, la palla torna a disposizione dell'attaccante giallorosso che a porta vuota spara clamorosamente sulla traversa col mancino. Al 31' arriva il raddoppio tanto cercato: grande inserimento di Cristante, palla in mezzo per Mora che viene lasciato tutto solo dalla difesa friulana e appoggia in rete a porta vuota. L'Udinese è totalmente in balia della Roma e al 33' ecco anche il terzo gol: Soulé serve Malen che stavolta col mancino non sbaglia. Al 36' Cristante sfiora un altro gol di testa, stavolta Okoye è presente. Passano 60 secondi e la squadra di Gasperini cala il poker: angolo di Soulé, Ndicka svetta e supera Okoye. Al 39' prima chance per i padroni di casa: cross di Zaniolo su punizione, colpo di testa di Palma che sbatte su Gollini in uscita.