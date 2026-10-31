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Rigore Inter, anzi stavolta no! La clamorosa svista di Guida sul petto di Gila

Episodio particolare nel secondo tempo del derby di Milano: penalty revocato dopo on field review. Cosa è successo
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Pubblicato il 31.10.2026, 22:39

1 min

MilanInterSerie A

Nel derby di San Siro episodio particolare al 74', con il Milan in vantaggio 3-1 e l’Inter a caccia del gol per riaprire la gara. Henrikh Mkhitaryan fa partire un cross di sinistro e Mario Gila respinge il pallone. L’arbitro Guida, che si trova a pochi metri, vede un tocco di mano del difensore e indica subito il dischetto, assegnando il rigore ai nerazzurri.

On field review e rigore revocato

La decisione però dura pochi istanti. Dalla sala Var chiamano Guida a rivedere l’azione al monitor a bordo campo. Le immagini mostrano che Gila ha colpito il pallone con il petto e non con il braccio. Dopo la revisione l’arbitro revoca il rigore e fa ripartire il gioco con un calcio d’angolo per l’Inter. 

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