Rigore Inter, anzi stavolta no! La clamorosa svista di Guida sul petto di Gila

Nel derby di San Siro episodio particolare al 74', con il Milan in vantaggio 3-1 e l’Inter a caccia del gol per riaprire la gara. Henrikh Mkhitaryan fa partire un cross di sinistro e Mario Gila respinge il pallone. L’arbitro Guida, che si trova a pochi metri, vede un tocco di mano del difensore e indica subito il dischetto, assegnando il rigore ai nerazzurri.