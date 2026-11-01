ROMA - Nemmeno il più ottimista dei tifosi laziali avrebbe mai potuto immaginare un avvio di campionato così brillante. A maggior ragione dopo il primo impegno ufficiale, quando la formazione di Rino Gattuso è stata eliminata al primo turno di Coppa Italia da una squadra di Serie B, il Mantova (2-0), all’Olimpico. Eppure, quella brutta batosta è servita per compattare il gruppo e remare tutti dalla stessa parte. Nonostante la protesta contro il presidente Lotito - il tifo organizzato segue la squadra solo in trasferta mentre diserta le gare all’Olimpico -, i biancocelesti dopo nove giornate di Serie A sono ancora imbattuti e hanno messo insieme ben 25 punti, frutto di otto vittorie e un pareggio (il 2-2 interno contro il Milan arrivato dopo il doppio vantaggio) e comandano la classifica insieme all’Inter. Reduce da cinque successi di fila, l’ultimo nel turno infrasettimanale al Mapei Stadium contro il Sassuolo con un pirotecnico 2-6, la Lazio, che ha la difesa meno battuta del torneo con appena sette reti incassate, vuole continuare a sognare e domenica primo novembre alle 15 ospita il Cagliari all’Olimpico nella decima giornata di campionato. I sardi di Fabio Pisacane, che nei primi sei incontri hanno conquistato ben 13 punti, hanno poi tirato i remi in barca incassando tre sconfitte consecutive: 4-0 a Monza, 2-0 davanti ai propri tifosi contro il Bologna e 4-2 proprio all’Olimpico contro la Roma. I rossoblù tornano dunque nella Capitale con l’obiettivo, stavolta, di uscire con un risultato positivo e interrompere questa striscia negativa.