Lazio-Cagliari: probabili formazioni aggiornate e diretta. Dove si vede in tv e streaming
I biancocelesti di Gennaro Gattuso, imbattuti e in vetta alla classifica insieme all’Inter, ospitano all’Olimpico i sardi di Fabio Pisacane nel decimo turno del campionato di Serie A
ROMA - Nemmeno il più ottimista dei tifosi laziali avrebbe mai potuto immaginare un avvio di campionato così brillante. A maggior ragione dopo il primo impegno ufficiale, quando la formazione di Rino Gattuso è stata eliminata al primo turno di Coppa Italia da una squadra di Serie B, il Mantova (2-0), all’Olimpico. Eppure, quella brutta batosta è servita per compattare il gruppo e remare tutti dalla stessa parte. Nonostante la protesta contro il presidente Lotito - il tifo organizzato segue la squadra solo in trasferta mentre diserta le gare all’Olimpico -, i biancocelesti dopo nove giornate di Serie A sono ancora imbattuti e hanno messo insieme ben 25 punti, frutto di otto vittorie e un pareggio (il 2-2 interno contro il Milan arrivato dopo il doppio vantaggio) e comandano la classifica insieme all’Inter. Reduce da cinque successi di fila, l’ultimo nel turno infrasettimanale al Mapei Stadium contro il Sassuolo con un pirotecnico 2-6, la Lazio, che ha la difesa meno battuta del torneo con appena sette reti incassate, vuole continuare a sognare e domenica primo novembre alle 15 ospita il Cagliari all’Olimpico nella decima giornata di campionato. I sardi di Fabio Pisacane, che nei primi sei incontri hanno conquistato ben 13 punti, hanno poi tirato i remi in barca incassando tre sconfitte consecutive: 4-0 a Monza, 2-0 davanti ai propri tifosi contro il Bologna e 4-2 proprio all’Olimpico contro la Roma. I rossoblù tornano dunque nella Capitale con l’obiettivo, stavolta, di uscire con un risultato positivo e interrompere questa striscia negativa.
Lazio-Cagliari: diretta tv e streaming
Lazio-Cagliari, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 1° novembre alle ore 15 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).
Le probabili formazioni aggiornate di Lazio-Cagliari
LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Provstgaard, Doekhi, Nuno Tavares; Floriani, Taylor, Belahyane, Frattesi; Zaccagni, Isaksen; Noslin. Allenatore: Gattuso.
A disposizione: Motta, Renzetti, Lazzari, Diogo Leite, Sutalo, Pedraza, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Serra, Farcomeni, Cancellieri, Pinamonti. Indisponibili: Gudmundsson, Marusic, Rovella. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.
CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Y. Mina, Juan Rodríguez, Zé Pedro; Adopo, Romano, Deiola, Obert; Maldini, Fadera; Mendy. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: Radunovic, Sherri, Aurelio, Sugawara, Kofler, Ciervo, Fazzini, Gagliardini, Liteta, Massolin, Sulev, Kevin Carlos, Winks, Nzola, Trepy. Indisponibili: Akarakiri, Felici, Grandu, Idrissi, Sugamele. Squalificati: nessuno. Diffidati: Deiola.
Arbitro: Colombo di Como; Assistenti: Palermo-Mastrodonato; Quarto ufficiale: Abisso; Var: Pezzuto; Ass. Var: Dionisi.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS