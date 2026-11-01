Il Lecce di Di Francesco è chiamato a reagire dopo il pesantissimo ko per 5-1 subito contro il Frosinone. I salentini si trovano a 9 punti in classifica, con tre vittorie e sei sconfitte - 4 soltanto nelle ultime 5 - all’attivo. Tutt’altro scenario quello in cui è calato attualmente il Genoa, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro gare, l’ultima proprio contro la Juventus di Luciano Spalletti. Lecce e Genoa si trovano ad un solo punto di distanza, con il Grifone a quota 10 ed i giallorossi a 9. Si preannuncia una partita infuocata.