Pagelle Milan-Inter: Maignan miracoloso, Barella fuori tempo, prof Modric, Carlos Augusto uccellato

Si è svegliata con l'amaro in bocca l'Inter, uscita malconcia dal derby della Madonnina contro un Diavolo rianimato e che non ha esitato a marciare sull'infelice cambio schema di Chivu. Il 3-1 portato in dote da Pulisic, Rabiot e Moreira ha inoltre consegnato ad Amorim il merito di avere allungato a 8 la striscia di derby senza sconfitte. L'agenda di Inter e Milan mette ora in programma il ritorno in Europa rispettivamente contro Feyenoord (03/11 al De Kuip) e Ferencvaros (05/11 a San Siro). Questi i voti e giudizi dei protagonisti del derby valido per la 10ª giornata di campionato.