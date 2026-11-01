Pagelle Milan-Inter: Maignan miracoloso, Barella fuori tempo, prof Modric, Carlos Augusto uccellato
Si è svegliata con l'amaro in bocca l'Inter, uscita malconcia dal derby della Madonnina contro un Diavolo rianimato e che non ha esitato a marciare sull'infelice cambio schema di Chivu. Il 3-1 portato in dote da Pulisic, Rabiot e Moreira ha inoltre consegnato ad Amorim il merito di avere allungato a 8 la striscia di derby senza sconfitte. L'agenda di Inter e Milan mette ora in programma il ritorno in Europa rispettivamente contro Feyenoord (03/11 al De Kuip) e Ferencvaros (05/11 a San Siro). Questi i voti e giudizi dei protagonisti del derby valido per la 10ª giornata di campionato.
Le pagelle del Milan
Maignan - 7.5: Se il Milan arriva all’intervallo in vantaggio 3-1 e non 2-2 lo deve al suo miracolo su Spence: parata che vale la vittoria.
Gila - 6.5: Controlla la sua zona e copre le spalle a Moreira. Unico neo: sul gol di Bastoni si fa anticipare da Akanji.
De Winter - 6.5: Argina Thuram di testa e spalle alla porta, meno in velocità.
Pavlovic - 6.5: Raddoppia su Thuram e si spinge in avanti. Forse è lui a non prendere Bastoni sul gol, ma si rifà nella ripresa con due chiusure decisive, una su Barella.
Moreira - 8: Iradiddio: inizia fortissimo, ubriaca Carlos Augusto sul primo gol, aizza la folla e batte l’angolo del 2-0, poi conclude la prima frazione con la punizione del 3-1, facendo godere Cardinale in tribuna. Hutchinson (44' st) ng.
Modric - 7: Non gli par vero a inizio gara di essere sempre libero, poi la pressione nerazzurra aumenta e lui si cala nel suo ruolo di vigile e di cattura palloni davanti alla difesa. Ripresa da professore.
Musah - 6.5: Corre tanto e limita Barella. Ha il merito di guadagnarsi la punizione del 3-1. Jashari (38’ st) ng
Diawara - 7: Seconda da titolare, prima a San Siro, non trema, anzi. Attento quando viene puntato, puntuale nelle diagonali. Bartesaghi (38’ st) ng.
Rabiot - 7.5: Fra centrocampo, fascia destra e attacco è letale, quando viene innescato è un trattore. Sul gol è forse fortunato, ma bravo a farsi trovare e provarci.
Pulisic - 6.5: Vede Inter, vede gol. E festeggia così al meglio il rinnovo. Cisse (38’ st) ng.
Gonçalo Ramos - 5: Nella serata di gala dei compagni, è ancora lui a restare in ombra, Akanji lo anticipa sempre. La cosa migliore è un recupero difensivo. F. Terracciano (44' st) ng.
All. Amorim - 7.5: Il Milan aggredisce la partita, la morde. Disegna una formazione logica, vince con merito.
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