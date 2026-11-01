Il Como domina ma vince grazie ad un rigore tra le proteste del Venezia: Fabregas punta la vetta
E con questa sono cinque. Il Como batte di misura in casa il Venezia e allunga striscia di vittorie consecutive tra campionato e Champions League iniziata dopo il ko di Rotterdam: decide l'incontro Da Cunha su calcio di rigore (43'). Una striscia impreziosita dai 13 gol segnati contro i 3 subiti e che consente agli uomini di Fabregas di rientrare dalla decima giornata con 23 punti che avvicinano di una lunghezza la Roma di Gasperini - uscita vittoriosa dalla trasferta di Udine - e di due lunghezze l'Inter di Chivu - che nel derby di Halloween ha perso la propria imbattibilità in campionato - e Lazio di Gattuso - che alle ore 15 sfiderà il Cagliari all'Olimpico - . Resta invece congelata a quota 3 punti la classifica del Venezia, che rimedia la terza sconfitta consecutiva e resta fanalino di coda. I lagunari contestano però la revoca dopo l'on field review del calcio di rigore (evidente) inizialmente assegnato da Ferrieri Caputi per il tocco di braccio di Milla (il tutto sotto gli occhi di Orsato che ha assistito alla gara dalla tribuna del Sinigaglia). L'agenda del Como mette ora in programma il ritorno in Europa dove mercoledì 4 è atteso a Lens per la 4ª giornata di Champions: a seguire, la trasferta di San Siro contro l'Inter di domenica 8. Il Venezia riceverà invece l'Udinese venerdì 6, per poi affrontare la Juventus allo Stadium dopo la sosta nazionali.
Como-Venezia: il racconto della partita
Como subito in controllo del gioco con il Venezia che chiude bene gli spazi. La prima occasione si pressenta al 23' con la conclusione dalla distanza di Baturina che manca però lo specchio della porta. Al 24', Stankovic nega il vantaggio a Da Cunha con una grande risposta da distanza ravvicinata. Al 28', Ferrieri Caputi rileva il tocco di braccio di Milla e indica il dischetto. Ma riavvolto il nastro dell'episodio al Var, l'arbitro revoca il rigore provocando le accese proteste degli ospiti. Non passa molto che Kempf chiama in causa Stankovic con una girata al volo sulla cui respinta si avventa Douvikas senza però riuscire a recuperare il pallone. Al 33' ci prova Milla da fuori, mancando però di poco lo specchio.
Al 40', Ferrieri Caputi indica nuovamente il dischetto, questa volta nell'area dei lagunari, dove Juan Jesus aveva poco prima atterrato Douvikas: dagli 11 metri, Da Cunha non sbaglia. Allo scadere del recupero, Helgason ci prova al volo da posizione defilata e spaventa il pubblico di casa colpendo l'esterno della rete. Nella ripresa, il Como torna a dettare le regole del gioco e al 51' Baturina chiama in causa Stankovic con una conclusione sul primo palo. Al 72', Couto prova la conclusione a giro che si spegne di poco a lato. Gli uomini di Fabregas difendono dunque il vantaggio fino al triplice fischio.
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