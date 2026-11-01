Il Como domina ma vince grazie ad un rigore tra le proteste del Venezia: Fabregas punta la vetta

E con questa sono cinque. Il Como batte di misura in casa il Venezia e allunga striscia di vittorie consecutive tra campionato e Champions League iniziata dopo il ko di Rotterdam: decide l'incontro Da Cunha su calcio di rigore (43'). Una striscia impreziosita dai 13 gol segnati contro i 3 subiti e che consente agli uomini di Fabregas di rientrare dalla decima giornata con 23 punti che avvicinano di una lunghezza la Roma di Gasperini - uscita vittoriosa dalla trasferta di Udine - e di due lunghezze l'Inter di Chivu - che nel derby di Halloween ha perso la propria imbattibilità in campionato - e Lazio di Gattuso - che alle ore 15 sfiderà il Cagliari all'Olimpico - . Resta invece congelata a quota 3 punti la classifica del Venezia, che rimedia la terza sconfitta consecutiva e resta fanalino di coda. I lagunari contestano però la revoca dopo l'on field review del calcio di rigore (evidente) inizialmente assegnato da Ferrieri Caputi per il tocco di braccio di Milla (il tutto sotto gli occhi di Orsato che ha assistito alla gara dalla tribuna del Sinigaglia). L'agenda del Como mette ora in programma il ritorno in Europa dove mercoledì 4 è atteso a Lens per la 4ª giornata di Champions: a seguire, la trasferta di San Siro contro l'Inter di domenica 8. Il Venezia riceverà invece l'Udinese venerdì 6, per poi affrontare la Juventus allo Stadium dopo la sosta nazionali.