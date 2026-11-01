"Quel gol Inter da annullare e oggi col Como…", Nicola non ci sta: "Deve rispondere l’Aia"

La rabbia oltre la sconfitta. Come contro l'Inter al Penzo, il Venezia rientra ancora una volta mani vuote e con nuovi misteri arbitrali destinati a rimanere irrisolti ma che hanno comunque condizionato il finale di gara. Dopo la rete dei nerazzurri viziata dal fallo di Carlos Augusto ma passato in cavalleria al giudizio di Pairetto , durante il primo tempo della sfida interna contro il Como vinta di misura dai padroni di casa , i lagunari si sono visti revocare all'on field review un evidente calcio di rigore inizialmente assegnato da Ferrieri Caputi per il tocco di braccio di Milla : il tutto sotto gli occhi di Orsato che ha assistito alla gara dalla tribuna del Sinigaglia. Un episodio su cui il tecnico Davide Nicola , al suo terzo ko consecutivo, è stato invitato a rispondere al termine dell'incontro. Queste le sue parole: "Nelle ultime 4 partite abbiamo affrontato Napoli, Inter Como e Genoa. Col Genoa abbiamo perso per un eurogol. Nelle ultime due contro Inter e Como, due grandi squadre, non ho visto che ci hanno asfaltato - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Abbiamo impostato bene la partita Si può e si deve però fare meglio. Poi diventa difficile mantenere la calma. Arbitro per me me ha fatto benissimo, non so cosa sia successo ma dovrà rispondere l’Aia non di certo io. Poteva nascere un altra partita. Si poteva perdere o vincere o giocare meglio o più sciolti. Abbiamo anche rischiato di subire il secondo rigore, ma la simulazione di Kaiki è stata vista fortunatamente. Il Venezia ha fatto la sua partita. Ora recuperiamo le energie e torniamo a lavorare per prenderci quello che ci meritiamo. Come ho detto, l’arbitro ha fatto bene, non capisco cosa sia successo".

Nicola ha dunque fatto riferimento ai precedenti episodi arbitrali che hanno condizionato gli ultimi risultati, tra cui il ko con l'Inter che a Venezia ha sbloccato le marcature sugli sviluppi di un'azione viziata dalla fiancata di Carlos Augusto ai danni di Sohm :"È la seconda situazione in 3 giorni. Anche noi abbiamo un progetto, dei tifosi e delle idee. Già non è facile giocare contro certe realtà e noi stiamo facendo nostro percorso: perdere punti per situazioni che non dipendono da noi fa innervosire. In queste 4 partite abbiamo fatto ottime partite e subito 4 gol di cui un eurogol e che uno ce lo siamo fatti noi dopo un’azione che andava fermata per fallo".

"Con l’Inter ci siamo espressi in entrambe le fasi. Oggi la partita è rimasta bloccata. Il Como ha un palleggio riconosciuto e noi abbiamo perso degli equilibri. La squadra sta lavorando e sta rispondendo. L’Udinese? Sarà una partita importante come tutte le altre partite. La differenza sta nell’accettare anche le ingiustizie". La prossima giornata, il Venezia riceverà invece l'Udinese venerdì 6 novembre, per poi affrontare la Juventus allo Stadium dopo la sosta nazionali.

Fabregas: "Non abbiamo lasciato niente"

"Non c'è niente di facile nel campo, oggi abbiamo visto che c'è un valore incredibile in questa vittoria. Abbiamo giocato tante partite fuori casa, do tanto valore a quello che abbiamo fatto e non è banale". Così invece Cesc Fabregas, intervenuto al termine della gara che ha visto il Como imporsi con il finale di 1-0 e allungare a 5 la striscia di vittorie consecutive tra campionato e Champions League: a decidere l'incontro è il rigore trasformato da Lucas Da Cunha (43'). Un risultato che consente inoltre ai lariani di rientrare dalla decima giornata con 23 punti che avvicinano di una lunghezza la Roma di Gasperini - uscita vittoriosa dalla trasferta di Udine - e di due lunghezze l'Inter di Chivu - che nel derby di Halloween ha perso la propria imbattibilità in campionato - e Lazio di Gattuso - che alle ore 15 sfiderà il Cagliari all'Olimpico - . L'agenda di Fabregas mette ora in programma il ritorno in Europa dove mercoledì 4 è atteso a Lens per la 4ª giornata di Champions League: a seguire, la trasferta di San Siro contro l'Inter di domenica 8. Queste le parole del tecnico: "È molto difficile vincere nel calcio, lo vedo tutte le settimane e oggi era una partita fondamentale - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Il Venezia ha fatto un tiro in porta, non abbiamo lasciato niente e i ragazzi non sono abituati a questo tipo di partite una dopo l'altra. Non ci alleniamo praticamente, ma dobbiamo proseguire con questa mentalità".

Fabregas: "Vorrei molte più soluzioni"

"Ci sono milioni e milioni di allenatori, tifosi, direttori e penso che tutti possiamo dire che quando giochiamo contro i blocchi bassi sono fondamentali gli esterni da uno contro uno. In questo momento non li abbiamo, non parlo mai con i giocatori che manca uno o manca l'altro. L'interpretazione del calciatore diventa fondamentale. Non dobbiamo trovare alibi, ma una soluzione in più"

"Però mi piacerebbe avere molte più soluzioni. Cosa apprezzo di più del gruppo? La mentalità e il coraggio di giocare sempre la partita. Oggi Nico era stanchissimo, Da Cunha arriva da un percorso dove ha giocato tutte le partite. Provano a fare sempre quello che vogliamo, proviamo sempre a giocare come vogliamo. Noi sappiamo chi siamo, vogliamo diventare una squadra migliore ogni settimana".